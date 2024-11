Zielinski può essere convocato, Mazzarri pensa a Kvara trequartista (Gazzetta)

Zielinski può essere convocato, Mazzarri pensa a Kvara trequartista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Piotr Zielinski è tornato a lavorare in gruppo e oggi potrebbe anche rientrare nella lista dei convocati. È questa la grande novità in arrivo da Castel Volturno, dove l’emergenza adesso appare davvero solo un brutto ricordo. Il centrocampista polacco aveva saltato l’ultima sfida contro il Verona per un affaticamento sospetto, dopo essere stato escluso dalla lista Champions. Ma Mazzarri non lo ha mai considerato fuori dal progetto Napoli: «Quando mi farà vedere che starà bene in tutti i sensi, giocherà». E chissà che a questo punto non possa davvero avanzare la propria candidatura per domani.

Intanto, il tecnico azzurro è pronto a riproporre la difesa a tre vista in Supercoppa e nell’ultima trasferta in casa della Lazio. Squadra più compatta e più equilibrata, col dubbio della fase offensiva: Cajuste appare favorito su Politano (anche lui si era fermato in settimana) e così sarebbe 3-5-1-1, con Kvara alle spalle di Simeone.

Zielinski, De Laurentiis: «Ce l’ho a morte col suo agente»

In conferenza stampa chiedono del polacco a De Laurentiis e della sua esclusione dalle liste Champions.

«Il rendimento delle partite di Piotr com’è stato? Uno che d’estate mi dice di voler restare e poi ti spacchi e giochi bene poi si mette in mezzo il tuo procuratore, uno può anche pensare “se questo ha paura di infortunarsi”, perché devo avere uno con il dubbio sul suo impegno? Io non ce l’ho con Zielinski, ce l’ho col suo procuratore. Già guadagni più di tutti, ti offro un rinnovo. Traorè ha un riscatto della madonna, se non lo faccio giocare come faccio a capire se riscattarlo. Prendiamo Demme, quando ha dovuto giocare lui è stato un signore, disponibile».