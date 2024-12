Sinner: «La vittoria di oggi significa che ho imparato dalla sconfitta dell’anno scorso»

A Sky: «Oggi non ho servito bene, ora devo cominciare a lavorare sui miei errori»

Jannik Sinner trionfa nel torneo ATP 500 di Rotterdam, battendo per l’ennesima volta in carriera Alex De Minaur. 7-5, 6-4 per il tennista azzurro che già domani lunedì 19 febbraio diventerà il nuovo numero 3 del ranking ATP. Dopo la Coppa Davis e gli Australian Open, altra gioia per l’azzurro che ha messo in cascina dunque il 12° titolo ATP della sua giovane ma già eccezionale carriera. Quali saranno i suoi prossimi tornei? Appuntamento a marzo con i due Masters americani, Indian Wells e Miami.

Dopo la vittoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Cosa cambia rispetto all’anno scorso quando hai perso in questo torneo? «Vuol dire tanto, significa che ho imparato dall’anno scorso. Ora posso tenere un trofeo importante per me e per la mia carriera. Era una finale molto difficile. Non ho servito benissimo, ma non posso essere sempre perfetto, quindi sono contento»

La tua grande attenzione nel lavoro quotidiano. «La partita non si vince durante il match, ma con tutto il lavoro che si fa prima. L’80-90% delle volte si vince con l’allenamento che c’è prima. Bisogna essere bravi ad essere continui con il lavoro e fare tutto in modo professionale. Poi ci sono delle settimane in cui giochi meglio e altre in cui giochi peggio, ma io punto sempre al miglioramento»

Ora sei nel gota del tennis con solo due giocatori davanti . «Sono più fiducioso sicuramente. La cosa più importante è condividere tutto con il team e le persone che mia tanno vicine tutti i giorni. Anche prima avevamo parlato di cosa dobbiamo migliorare e speriamo di farlo. Abbiamo tempo prima del prossimo torneo»

Vuoi salutare il tuo pubblico? «Grazie mille a tutti, significa tanto per me quando mi sostenete anche nei momenti difficili e mi fa molto piacere condividere queste emozioni con voi»

Con la vittoria di oggi Jannik Sinner è il quarto giocatore negli ultimi 10 anni a vincere le prime 12 partite stagionali: Novak Djokovic (2016, 2020 and 2023) Roger Federer (2018) Rafael Nadal (2022) Jannik Sinner (2024) Benvenuto.

