Sainz: «Hamilton in Ferrari è stato un duro colpo, pensavo davvero di rinnovare»

Sainz si prepara ad un anno sul mercato: “Audi, Mercedes… parlo con tutti. So che sarò forte anche con un’altra macchina”

Carlos Sainz è sul mercato. E rientra in uno di quegli “ottimi piloti” che Toto Wolff dice che si possono assumere al posto di Hamilton. Il pilota spagnolo si prepara ad un anno di trattative, mentre con la Ferrari si vuol togliere ogni possibile soddisfazione. Non ha nemmeno più lo stress della riconferma.

“Il mio obiettivo di partenza è lo stesso di sempre – dice Sainz – Aspiro a diventare campione del mondo. Penso che sarà molto difficile. Basta guardare la Red Bull, la cui macchina è ancora una volta molto forte o questo è quello che sembra a prima vista . Ma spero di vincere ancora qualche gara. Il mio futuro è chiaro. So che non sarò alla Ferrari nel 2025. Quindi tutto è concentrato sul 2024 e su come ottenere il massimo delle prestazioni da questa vettura quest’anno. Ovviamente non mi concentrerò sullo sviluppo della vettura perché non la guiderò l’anno prossimo e non vorranno coinvolgermi”.

“Il mio nome gira tra Audi e Mercedes, in realtà tra tutti i team, perché parlo con tutti. Sto valutando tutte le mie opzioni per prendere la decisione giusta in vista del mio futuro”.

L’ingaggio di Hamilton in Ferrari “è stato un duro colpo perché non me lo aspettavo. Ero abbastanza sicuro che avrei rinnovato il contratto con la Ferrari. E tutte le conversazioni fino ad allora erano state positive ed eravamo abbastanza sicuri che avremmo continuato assieme. Ma poi tutto è cambiato molto rapidamente e la mia situazione è cambiata completamente. Ora sono in una situazione completamente diversa. Mi sento ancora in una buona situazione. Posso ancora scegliere dove andare dopo. Sono sicuro che sarò forte in anche un’altra squadra”.

“Ad essere totalmente onesto, l’unica cosa che dovrebbe cambiare è che ovviamente non sarò coinvolto nello sviluppo della vettura per il 2025. Non credo che il team vorrà che io capisca o sviluppi una macchina che non guiderò, ma la cosa positiva è che posso concentrarmi sulla vettura di quest’anno e massimizzarla a mio piacimento”.

