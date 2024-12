Per De Laurentiis la colpa è sempre di qualcun altro, l’ultimo è Mazzarri (La Verità)

La finta autocritica di De Laurentiis

“Ma non era un’autocritica, che farebbe chiunque al suo posto, dopo i disastri combinati: no, quel «i tifosi meritano di più» era riferito ai deludenti risultati ottenuti da Walter Mazzarri, il tecnico ripescato non so da dove per sostituire Rudi Garcia e ora esonerato per far spazio al ct della Slovacchia, Francesco Calzona”.

Insomma, secondo La Verità De Laurentiis non sarebbe capace di fare autocritica