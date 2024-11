Mazzocchi: «Stiamo cercando di seguire il mister in tutti i modi»

A Dazn: «Abbiamo subito gol per una disattenzione. Non è tutto da buttare stasera»

Il difensore del Napoli, Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Milan-Napoli 1-0

Le parole di Mazzocchi

Questa squadra col 4-3-3 ha automatismi diversi?

«È normale che la squadra si trovi meglio con il 4-3-3 perché viene da un passato importante con questo modulo, però il mister si è dovuto adattare a tanti imprevisti ed ha dovuto fare fronte anche a tante assenze»

Vi manca il gol in trasferta

«Giocare con i nostri tifosi ci dà sicuramente qualcosa in più. Stasera meritavamo qualcosa in più, magari dovevamo essere più concreti davanti alla porta. Ma la prestazione di stasera non deve farci uscire scontenti dal campo»

Preferite giocare con la difesa a 3 o col 4-3-3?

«Sapete che non è il modulo che ti porta a fare prestazioni importanti. Stiamo cercando di seguire il mister in tutti i modi. Questa sera meritavamo qualcosina in più rispetto al Milan, anche se loro in ripartenza sono una squadra con una gamba importante. Abbiamo subito gol per una disattenzione. Non è tutto da buttare stasera»

Pochi giorni fa sui canali del Napoli il difensore aveva parlato di Sanremo e Geolier

Musica nello spogliatoio?

«Ancora no, ma tra un po’ mi sentiranno cantare parecchio. Allo stadio Maradona? Live is Life ti fa drizzare i peli. Se non avessi fatto il calciatore? Mi piace disegnare, sono bravo, avrei fatto quello».

Le critiche a Geolier

«Ho amici in comune con Geolier, ma non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. Ho sentito tante critiche nei suoi confronti, ma ogni napoletano che sia un padre o una madre, bisogna che si pongano una domanda: se avessi Geolier come figlio, ne sarei orgoglioso? Se tutti si facessero questa domanda, ci sarebbero zero critiche. Deve andare avanti con le sue canzoni, scrive dei pezzi assurdi e spero che vinca».

