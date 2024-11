Mazzarri: «Ai ragazzi ho detto che si può calciare anche da fuori area»

In conferenza: «Dobbiamo essere più arrembanti per fare gol, non aspettare all’ultimo, creare 4-5 palle gol per segnare. Non si può entrare sempre col triangolo»

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Verona di Baroni. Il Napoli, nelle ultime uscite, ha trovato un certo equilibrio in difesa. Tuttavia sono sorti problemi sotto porta. La squadra non segna più, e ciò che è ancora più preoccupante è che non calcia più in porta.

Per questo motivo, negli ultimi allenamenti, Mazzarri ha preparato i giocatori a a calciare anche da fuori area.

Per Mazzarri, il Napoli deve calciare anche da fuori area

Cosa cambiare rispetto all’ultima partita con la Lazio?

«Se vedete le ultime partite, sia il pareggio immeritato col Monza creando tantissimo, in altre invece… nelle ultime abbiamo creato poco davanti per vari motivi. Con la Lazio per un modo, con l’Inter non era facile. Al di là della gara col Torino che cancellerei, ero anche squalificato io… è una brutta gara, nelle altre siamo stati ben solidi. Siamo tornati una squadra che non va in difficoltà. Dobbiamo essere più arrembanti per fare gol, non aspettare come fatto nell’ultima vinta all’ultimo minuto senza attendere 4-5 palle gol per segnare. Anche da fuori area bisogna iniziare a tirare, non si può entrare sempre col triangolo».

Dopo l’equilibrio in difesa, ora il Napoli deve ritornare a fare gol (Sky)

A fornire gli aggiornamenti è Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende del Napoli.

«Acquisto più importante Ngonge che porta in dote una po’ di gol. Poi sono arrivati Traore, Mazzocchi Dendoncker, giocatori ritenuti opportuni al miglioramento della squadra. Però poi il Napoli deve ritornare a fare gol, ha trovato equilibro in difesa ma deve tornare a fare gol. La notizia buona è che rientrano Simeone e Kvara. Non proprio una bella notizia invece quella di Osimhen che rimane in Coppa d’Africa. Nel peggiore dei casi potrebbe giocare la finale per il terzo e quarto posto. Il Napoli lo ritroverà dopo febbraio. Mazzarri ritorna al 4-3-3, viene accantonata per il momento la difesa a tre. Ovviamente si tratta di una scelta in base anche all’avversario. Simeone preferito a Raspadori».

