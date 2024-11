Marotta: «Se tutto andrà bene tessereremo Zielinski per l’anno prossimo»

A Dazn: «Di Zielinski ne ho parlato anche con De Laurentiis. Noi stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Adesso si occuperà Ausilio di questa situazione»

Non è un mistero oramai che, dopo il rifiuto di rinnovare, la storia tra Zielinski e il Napoli è agli sgoccioli, ma quello che si cerca ancora di capire è se il centrocampista polacco abbia già un accordo con l’Inter per la prossima stagione. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ne ha parlato ai microfoni di Dazn.

Marotta su Zielinski

«Zielinski? Siamo cercati e ricercati da parte di tanti giocatori. Di Zielinski ne ho parlato anche con De Laurentiis. Noi stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Adesso si occuperà Ausilio di questa situazione: se tutto andrà in porto lo annunceremo e lo tessereremo per l’anno prossimo. Zielinski fa parte di quelle intuizioni che un’area sportiva deve assolutamente sempre considerare»

Anche Fabrizio Romano sui social ha riportato le sue dichiarazioni

.

⚫️🔵🇵🇱 L’amministratore delegato dell’Inter Marotta: “Abbiamo informato il Napoli che siamo in trattativa con Piotr Zielinski per ingaggiarlo come free agent”.

“Vedremo come andrà avanti la trattativa e se riusciremo a realizzarla”, ha detto a DAZN.

Ieri sera, prima del big match contro la Juve, Marotta aveva risposto ad alcune domande su Zielinski sempre a Dazn:

Uno come Zielinski vi farebbe comodo? «L’anno prossimo le competizioni a cui parteciperà l’Inter saranno ancora di più, quindi stiamo andando alla ricerca di una rosa competitiva. Quando si presentano opportunità, come Zielinski o altri, dobbiamo perseguirla. Non so se arriverà, ma ha le skills per giocare da noi»

L’imitazione di De Laurentiis? «L’aspetto bello del calcio è proprio questa ironia»

