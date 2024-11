Marelli: «Era rigore su Kvara. Check al Var troppo veloce»

A Dazn: «È vero che Cabal tocca il pallone ma prima c’è stato un chiaro sgambetto a Kvaratskhelia: per me era rigore netto»

Episodio chiave in Napoli-Verona. Kvara cade a terra in area di rigore ma per l’arbitro Piccinini non c’è nulla. Anche al Var non ravvisano nulla. A Dazn, il commento di Marelli però conferma che il tocco del difensore del Verona sul georgiano c’è.

Al settimo minuto di gioco, sugli sviluppi del calcio d’angolo la palla finisce a Kvara. Il georgiano salta il primo avversario, prova a saltare anche Cabal ma viene messo giù in area di rigore. Per Piccinini non c’è niente. Marelli a Dazn conferma che c’era rigore.

Le parole di Marelli a Dazn

«È vero che Cabal tocca il pallone ma prima c’è stato un chiaro sgambetto a Kvaratskhelia: per me era rigore netto».

Meluso: «Zielinski continuerà a dare tanto al Napoli anche se solo in campionato»

Meluso a Dazn prima di Napoli-Verona. Il direttore sportivo del Napoli ha spiegato le esclusioni di Zielinski, Demme e Dendoncker. Poi ha anche fatto un bilancio sul mercato invernale e sulla scelta di continuare con il pacchetto difensivo attuale senza ulteriori innesti.

«Si è parlato con i giocatori, si è spiegato quali logiche hanno portato a queste decisioni. Logiche calcistiche, non c’entrano altre motivazioni. Loro, anche lo stesso Dendoncker, hanno capito le esigenze e i paletti che ci obbligano a fare delle scelte. Con Zielinski ci è stato un confronto franco, è un professionista serio e un ragazzo d’oro. Continuerà d are tanto al Napoli in campionato, non in Europa».

Un bilancio sul mercato e la decisione su Ostigard:

«Contenti di aver preso Ngonge, è un arma in più per Mazzarri. Ragazzo giovane e di prospettiva. Sui difensori piena fiducia, l’avevamo già prima su Ostigard. Poi chiaro che la società si guarda intorno per vedere se ci sono opportunità».

ilnapolista © riproduzione riservata