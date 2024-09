La Mercedes vuole sostituire Hamilton con un diciassettenne di Bologna

Parte domenica uno strano Mondiale-mercato, innescato dalla firma dell’inglese in Ferrari. Sulla lista di Wolff c’è anche Antonelli

Il Mondiale di Formula 1 che parte nel weekend rischia di diventare una strana stagione-mercato, soprattutto se Verstappen volasse via sulla scia del dominio dello scorso anno. L’innesco è ovviamente il dirompente passaggio in Ferrari dal 2025 di Hamilton. Ha sparigliato tutto.

Marca per esempio racconta che la Mercedes ha deciso di fare campagna acquisti in funzione già delle prime gare. In pole ci sono Carlos Sainz e Fernando Alonso. Toto Wolff dice candidamente: “Seguiremo un po’ di piloti nelle prime due o tre gare. Dopo Melbourne verrà fatta una prima valutazione. Vogliamo contare sull’esperienza e magari provare qualcosa di nuovo? Oppure vogliamo puntare sui giovani e quindi anche prenderci il rischio di allevare un debuttante e valutarlo dal punto di vista delle prestazioni a medio e lungo termine?”.

Perché oltre ai due grandi nomi, nella lista di Wolff c’è il nome del bolognese Andrea Kimji Antonelli, addirittura un 2006. E’ considerato nell’ambiente il prossimo Verstappen, ha ancora 17 anni e non potrà salire su una F1 fino al 25 agosto.

Secondo Marca, è il miglior pilota della sua generazione nel kart, dove ha vinto tutti i campionati a cui ha partecipato e lo stesso nella F4, dove ha spazzato via la concorrenza come non si vedeva dai tempi, appunto, di Max Verstappen. Da lì il salto direttamente in F2, dove debutterà questo fine settimana in Bahrein e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Il padre di Antonelli è proprietario di un team GT e il piccolo Andrea Kimi ha guidato su tutti i tipi di auto da competizione da quando aveva 4 anni. Nei test invernali è stato uno di quelli che ha fatto scalpore, superando molti veterani già al primo giorno, tra lo stupore di alcuni team leader, che non potevano crederci.

Wolff parla si lui: “Abbiamo un pilota junior con cui volevo mantenere aperta questa opzione. Ciò non significa che l’anno prossimo metteremo in macchina il giovane Antonelli. Ha 17 anni e questo potrebbe accadere. È un po’ presto. Ma soprattutto pensando ai prossimi cinque o dieci anni, volevo avere questa opzione”. Secondo quanto si dice nel paddock, se Antonelli otterrà con costanza vittorie e podi nelle prime otto gare di F2, avrà il biglietto in tasca per la F1.

