Calzona: «C’è il problema del gol e dobbiamo risolverlo»

Dopo il pareggio contro il Barcellona, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha prato ai microfoni di Mediaset

Le parole di Calzona

«Voglio questo spirito da parte della mia squadra che possa lottare fino al 95esimo. E’ importante avere gente fuori che vuole dare una mano per conquistarsi il posto da titolare, é questo quello che ho visto oggi dai ragazzi subentrati. Da migliorare c’è tantissimo, in due giorni porti poche cose però i ragazzi mi hanno dato un segnale importante come la reazione e sono soddisfatto. Negli ultimi 20 metri abbiamo bisogno dei centrocampisti che vadano ad attaccate certe zone, c’è il problema del gol e dobbiamo risolverlo. Il Napoli deve andare a Barcellona a cercare la qualificazione. Siamo il Napoli, con i nostri problemi, ma dobbiamo migliorare queste settimane per andare a lottare per prenderci il passaggio del turno. Ho visto De Laurentiis solo di sfuggita».

Il Napoli è vivo. Più intelligenza che sarrismo all’arma bianca: 1-1 col Barcellona

Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 in Champion League col Barcellona dopo aver pareggiato quattro giorni fa in extremis contro il Genoa. È difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Se avesse rischiato di più, avrebbe potuto subire più gol. Invece adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

