Anguissa deve cambiare modo di giocare per il 3-4-3 di Mazzarri (Gazzetta)

Anguissa deve cambiare modo di giocare per il 3-4-3 di Mazzarri. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Stop all’emergenza: dopo una trasferta a Roma senza nove giocatori, Walter Mazzarri prepara la sfida contro il Verona con ritrovata fiducia e alcuni titolarissimi di nuovo al loro posto. Come Kvara e Simeone in attacco, ad esempio. Ma soprattutto con Frank Zambo Anguissa nel cuore del centrocampo, a spingere e pressare, a presidiare le linee di passaggio e a lanciarsi all’assalto dell’area di rigore.

Anguissa dovrà cambiare modo di giocare

Adesso troverà un Napoli rigenerato, con una condizione atletica finalmente ritrovata. Frank dovrà però calarsi in fretta nel nuovo sistema di gioco con cui Mazzarri ha rialzato il Napoli: nel 3-4-3 attuale, Anguissa giocherà accanto a Lobotka e dovrà imparare in fretta a buttarsi alle spalle della punta in fase offensiva, quasi ad altezza di Kvara e Politano. Per accompagnare la manovra, per legare i reparti, per permettere al Napoli di tornare a fare la voce grossa rossa anche nell’area avversaria. Mazzarri sa che per risalire la classifica deve trovare la chiave giusta anche in attacco, ora che ha registrato la difesa. Intanto Natana e Olivera lavorano parzialmente in gruppo: il rientro si avvicina.