Vinicius, il Real prenderà quasi 400 mila euro dalla Fifa

Il Real Madrid sta recuperando piano piano molte delle pedine che aveva perso, primo fra tutti il brasiliano Vinicius dopo quasi due mesi di assenza per essersi infortunato durante il match del Brasile contro la Colombia nella fase di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. Questo tempo di inattività porterà al club circa 400.000 euro di risarcimento dalla Fifa per il programma di protezione dei club.

Il Real dovrebbe ricevere circa 410.960 euro che corrispondono al periodo di venti giorni dal suddetto 14 dicembre, data in cui sono stati compiuti i 28 giorni del suo infortunio, fino a ieri 2 gennaio, in cui è tornato dai convocati. Il ritmo è di 20.548 euro al giorno, calcolato in base allo stipendio del calciatore.

Il rimborso del Napoli per Osimhen

Anche il Napoli ha usufruito del rimborso, anche se per un breve periodo, per l’ultimo infortunio di Victor Osimhen con la Nazionale nigeriana di ottobre. Il nigeriano aveva riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra durante un match amichevole tra la sua nazionale di appartenenza e l’Arabia Saudita del Ct Roberto Mancini che lo aveva fermato per circa 6 settimane.

