Thiago Motta: «Non è facile affrontare squadre che si chiudono»

A Dazn: «Oggi abbiamo concesso occasioni a una squadra che crea poco, dobbiamo migliorare. Fin qui un campionato straordinario»

Thiago Motta ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Cagliari, persa dal Bologna 2-1.

I primi 20 minuti il Bologna ha dominato, poi è venuto fuori il Cagliari

«Quando una squadra vince è perché ha dei meriti. Il Cagliari oggi ha fatto qualcosa per meritare di vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione però con il gioco siamo arrivati, abbiamo creato e i primi 20 minuti hanno messo in evidenza una grande differenza. Poi si è ridotta. Un po’ di disattenzione nel secondo tempo. Non succederà che giochiamo bene e non portiamo i punti a casa. Noi oggi abbiamo concesso due gol a una squadra che crea poco. Questo aspetto va migliorato».

«Abbiamo fatto partite dove non abbiamo giocato così bene perché la partita stessa chiedeva quel tipo di gioco. Dobbiamo capire che si tratta di una partita complicata, oggi abbiamo affrontato una squadra che si chiude dietro e si difende e noi dobbiamo proporre e andare ad attaccare. L’abbiamo fatto a tratti, possiamo fare meglio, però abbiamo concesso due situazioni oggi che dobbiamo migliorare».

Il giudizio di Thiago Motta sulla prestazione dei suoi giocatori

«Non è mai facile affrontare una squadra che si chiude. Per tutte la squadre in Serie A diventa difficile quando affrontano squadre che si chiudono. Oggi il Bologna ha cercato di fare la partita, tantissimo nella fase offensiva perché l’ha concesso il Cagliari. Quando attaccano loro, noi dobbiamo migliorare».

«Fino ad oggi il campionato è positivo. Abbiamo fatto cose straordinarie, cose impensabili a inizio stagione. Però adesso inizia un altro campionato, adesso è importante giocare bene e arrivare al risultato. Oggi, concedendo anche in fase difensiva a una squadra che ha creato poco, dobbiamo migliorare. In momenti come questo sono positivo perché ho ragazzi fantastici».

Oggi mancava Zirkzee. C’era van Hooijdonk:

«Una buona prestazione. Oggi abbiamo trovato davanti una squadra che in poco tempo è passata a cinque dietro e non è mai facile passare queste difese. Abbiamo avuto difficoltà, anche se abbiamo creato e siamo andati in vantaggio. Oggi non è stato sufficiente. La sua è comunque una buona prestazione».

