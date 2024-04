Samardzic, Lotito si inserisce e chiama il padre del calciatore

La Lazio avrebbe contattato anche l’Udinese e sarebbe pronta a fare un’offerta per un prestito oneroso di circa 4 milioni più il cartellino di Basic

Udinese sarebbe più semplice da raggiungere. Resta da capire se il centrocampista abbia veramente voglia di Napoli o se preferisca aspettare il termine della stagione per trovare ancora diverse soluzioni per il suo trasferimento dal Friuli. Il Napoli vuole Samardzic. Sono ore di grande lavoro tra le parti, soprattutto con l’entourage del calciatore che deve provare a mitigare quelle che sono le pretese avanzate finora. L’intesa con l’sarebbe più semplice da raggiungere. Resta da capire se il centrocampista abbia veramente voglia di Napoli o se preferisca aspettare il termine della stagione per trovare ancora diverse soluzioni per il suo trasferimento dal Friuli.

Intanto però Lotito sta sondando il terreno per capire se può riuscire ad inserirsi e compiere il clamoroso sorpasso, così da consegnare a Sarri quell’intermedio di qualità capace di alzare il livello del centrocampo e che tanto piace al tecnico. Sembra infatti che Claudio Lotito in persona abbia alzato il telefono e chiamato il papà manager di Lazar Samardzic, il signor Mladen. La Lazio non soddisfatta avrebbe anche chiamato l’Udinese chiedendo se avesse già chiuso col Napoli. E la risposta ha dato energia alla società biancoceleste che, in fretta e furia, sta provando a inserirsi sul serio e a verificare se tutto può andare a dama.

Samardzic, pronta l’offerta della Lazio

Secondo quanto riporta TvPlay

Il Napoli va avanti e continuare a trattare sulla base di circa venti milioni più altri cinque circa di bonus, Lotito dal canto suo sta preparando una proposta, secondo qualche agente l’ha già presentata a Pozzo per questo il patron friulano ha effettuato una piccola frenata, sulla base di un prestito oneroso di circa 4 milioni più il cartellino di Basic, quotato 6-7, più 15 milioni a giugno, in un’unica soluzione, con una valutazione globale di quasi 30 milioni di euro. L’Udinese non ha ancora risposto no, ma lo farà e forse su questa si può trovare una quadra, anche perché non c’è accordo, al momento, nemmeno tra Samardzic e il Napoli per via dei diritti d’immagine.

ilnapolista © riproduzione riservata