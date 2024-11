Rapuano bocciato anche dalla milanese Gazzetta: non ammonisce Calanhoglu, espelle Simeone

Sembra arbitrare due partite diverse. Nel primo tempo grazia l’interista, la prima ammonizione di Simeone è eccessiva

Rapuano bocciato anche dalla milanese Gazzetta.

Ecco cosa scrive il quotidiano meneghino del suo arbitraggio in Supercoppa. La Gazzetta gli ha dato 5.

Rapuano sembra arbitrare due partite diverse e lo si capisce quando estrae il giallo a Calhanoglu solo alla terza azione fallosa punibile (l’interista era già sanzionabile al 26’ pt su Lobotka). Dal 42’ del primo tempo, l’arbitro comincia una nuova conduzione: prima concede poi eccede. All’11’ il Napoli chiede rigore su ribattuta – da punizione – di Thuram: ma non c’è alcun aumento del volume del corpo. Corretto annullare il gol al 37’ di Lautaro: Thuram parte in fuorigioco nell’avvio di azione. Ripresa: la prima ammonizione di Simeone (10’ st) è eccessiva, il fallo è figlio dell’uscita da un duello; la seconda arriva da un pestone ad Acerbi ed è catalogato (condivisibile o no) nella casistica delle ammonizioni.

Cesari ha dato 4 a Rapuano

Cesari: «Non c’era la prima ammonizione di Simeone, non mi è piaciuta la gestione dei cartellini».

Cesari dà 4 a Rapuano.

L’ex arbitro Graziano Cesari a Mediaset.

«Non c’era la prima ammonizione su Simeone. Questo intervento su Calhanoglu non è assolutamente da ammonizuone, c’è sì un aggancio ma è un fallo molto normale, in una finale in cui c’è tanto agonismo, tanta tensione. Bisogna tenere presente anche questo».

«Il secondo giallo è un pestone. C’è il suggerimento del quarto uomo Di Bello all’arbitro, probabilmente Rapuano non si è nemmeno reso conto che Simeone lo aveva ammonito cinque minuti prima».

Cesari sul comportamento di Rapuano:

«La gestione dei cartellini non mi è piaciuta, non sono d’accordo. Ha ammonito due giocatori nel primo tempo e cinque nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Basta questo per capire».

«Se tu mandi quel messaggio nel primo tempo, non puoi modificare il tuo metro nel secondo tempo. Nella ripresa è stato un Rapuano diverso dal primo tempo, eppure la partita non mi sembrava incattivita. Ha ammonito Calhanoglu proprio sul fallo meno fallo che ha commesso rispetto ai suoi altri due interventi».

«Rapuano non ha mai arbitrato una finale, ha fatto qualche partita importante, tre o quattro, hai l’occasione della vita e la butti. Non puoi arbitrare così. Per Rocchi è un periodo estremamente negativo».

