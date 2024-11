Pafundi (come Gnonto 4 anni fa) approda in Svizzera: vicino il prestito al Losanna

L’Inter non aveva creduto in Gnonto e allo Zurigo non si spiegavano il motivo. Pafundi cerca la sua stessa fortuna in un Paese dove viene dato spazio ai giovani.

Tra i protagonisti del Mondiale U20, ma considerato poco o niente dall’Udinese, Simone Pafundi quest’anno ha giocato in Serie A 7 minuti.

La sua avventura friulana, però, sta per terminare (almeno per il momento): il talento classe 2006 dovrebbe sostenere le visite mediche con il Losanna questo weekend per un prestito di 12 mesi. Il club svizzero avrebbe anche la possibilità di riscattarlo, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, per una cifra superiore ai 10 milioni. Udinese e Losanna stanno lavorando per definire gli aspetti legali dell’accordo in queste ore.

In Premier League i sedicenni sono titolari, in Serie A Pafundi fatica a macinare mezz’ora di gioco:

A novembre scrivevamo su come venivano trattati i giovanissimi in Inghilterra e in Italia.

Ci sono solo due mesi di differenza tra Simone Pafundi e Lewis Miley; il primo è di marzo, il secondo di maggio. Entrambi classe 2006. Hanno la stessa età, 17 anni, si allenano stabilmente con due prime squadre, Udinese e Newcastle. Ma il friulano viene considerato come un’ultimissima spiaggia, mentre il talentino nato a Stanley gioca dal primo minuto in Premier League.

Le buone prestazioni al Mondiale Under 20 di Pafundi non sono servite a molto, l’Udinese continua a non mandarlo in campo; per lui quest’anno in Serie A una sola presenza, per sette minuti. Come se in quei sette minuti avesse dovuto rivoluzionare la sua carriera “con gol, assist e aiutando in difesa” (ci perdonerà Garcia per avergli rubato la citazione); forse solo così la sua squadra lo avrebbe mandato in campo più spesso. Mancini lo aveva anche fatto esordire con la Nazionale maggiore. Era il 2022, ma la verità è che in Italia i giovanissimi continuano a fare troppa fatica.

