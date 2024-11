Moratti su Mourinho al Napoli: «Farebbe impazzire tutti i tifosi»

A radio kiss Kiss: «A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato di Josè Mourinho che era il suo tecnico del Triplete. Libero dopo l’esonero dalla Roma, l’allenatore portoghese è stato accostato al Napoli e Moratti “promuove” l’idea: “Farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze”, ha detto.

«L’Inter sta giocando molto bene, ma le prestazioni dipendono molto dall’avversario che si affronta e il Napoli sta crescendo. Può essere una partita bellissima» Parlando poi delle voci che hanno accostato Mourinho al Napoli «Non so, lui farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze. A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante»

Il futuro di Mourinho dopo la Roma Del futuro di Mou si è iniziato a parlare subito dopo il comunicato con cui la Roma decideva di esonerarlo. Voci di mercato hanno ipotizzato per lui la ricca Arabia ma non è esclusa la sua permanenza in Serie A. Il Napoli, che con Mazzarri sta cercando di ritrovare equilibrio e risultati, è chiaramente alla ricerca di un nome forte da cui ripartire la prossima estate e quello del “profeta di Setubal” è un nome che circola eccome (al punto che sarebbe già in programma un incontro tra l’allenatore, a cui piacerebbe rimanere in Italia, e il presidnete dei campioni d’Italia).

