Mazzarri: «Demme ha avuto uno stiramento, è out. Vidi Napoli-Fiorentina 1-3, fu una brutta sconfitta»

Vigilia di Supercoppa: «Cajuste invece oggi prova, mi ero sbagliato. Pechino 2012 fu una finale particolare, mettiamola così»

Mazzarri in conferenza alla vigilia di Napoli-Fiorentina gara di semifinale di Supercoppa italiana che si giocherà giovedì alle ore 20 con diretta su Canale 5. L’altra semifinale è tra Inter-Lazio che si giocherà venerdì alle 20. La finale si disputerà lunedì alle 20. Sempre su Canale 5.

Quanto incide il mercato e cos’è cambiato dopo la vittoria sulla Salernitana?

«Su di me il mercato non incide, penso solo alla partita. Cerco di trasmettere questa mentalità anche ai ragazzi. A Torino giocammo molto male e prima non abbiamo raccolto i punti che avremmo meritato, stavamo perdendo fiducia in noi stessi. la vittoria sulla Salernitana credo che ci abbia dato un po’ di morale anche per la partita di domani e per il campionato».

Situazione infortunati

«Cajuste, al contrario di quello che ho pensato, oggi dovrebbe provare e potrebbe farcela. Anche Zielinski dovrebbe farcela. Demme ha avuto uno stiramento al gemello, verificherò dopo, ieri non si è allenato».

Il filo con quella finale persa a Pechino nel 2012

«Non mi piace parlare del passato, fu una finale particolare mettiamola così. Questo è un Napoli diverso, una squadra diversa, sono passati tanti anni. Veniamo da un periodo altalenante, i ragazzi devono tornare a giocare la serenità che avevano pochi mesi fa».

Simeone gioca?

«No, lo lascio fuori perché ha parlato male (ride). La formazione la vedrete domani, lui è candidato, potrebbe giocare, vediamo».

Eventuale cambio modulo per l’emergenza.

«È bene che tenga per me quel che ho pensato. È vero che abbiamo provato qualcosa di diverso per provare a cambiare a gara in corso. Per cambiare modulo ci vuole tempo, vedremo, credo che continueremo a giocare come nelle ultime partite, come sempre».

Guardò Napoli-Fiorentina 1-3 con Garcia in panchina ?

«Non mi va di parlare di un collega che ora non è più qui. Fu una brutta sconfitta, i ragazzi ne hanno risentito, ho rivisto quella partita e ho cercato di capire cosa c’è da fare di diverso domani. Per questo a proposito di modulo aspetto prima di decidere. Vidi una grande Fiorentina che non diede punti di riferimento e ho visto che il Napoli ne risentì. Cercherò di fare qualcosa di diverso per ovviare a certe situazioni che ho visto in quella partita».

La nuova formula della Supercoppa, che cosa ne pensa?

«Non posso rispondere, non so perché si facciano due partite, va chiesto alla federazione».

