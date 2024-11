A De Laurentiis ora l’Arabia piace, incontra gli sceicchi e promuove il Napoli (Repubblica)

A ottobre disse: «Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa». Gli interessi economici hanno prevalso

A De Laurentiis ora l’Arabia piace, incontra gli sceicchi e promuove il Napoli. A scriverlo è Repubblica.

Piatto ricco, mi ci ficco. Aurelio De Laurentiis s’era battuto allo stremo per evitare la trasferta in Arabia, allarmato dall’escalation in Medioriente e ancor di più dai possibili contraccolpi sulla salute del suo Napoli, già in grande difficoltà e precipitato con lo scudetto sul petto all’8° posto.

Ma gli interessi economici hanno prevalso (col montepremi dell’edizione 2024 ancora più attraente) e in coerenza col suo stile pragmatico il presidente azzurro è stato più realista del re: primo a mettersi in viaggio dall’Italia e già da lunedì in piena attività fuori dal campo, con al seguito la figlia Valentina e il dirigente Tommaso Bianchini, responsabili del marketing.

La crociata anti Arabia del Napoli (spalleggiato più sotto traccia dalla Fiorentina) ha lasciato qualche scoria tra gli appassionati locali e infatti sta andando più forte la prevendita per Inter-Lazio, l’altra semifinale. Ma gli affari hanno la memoria corta e De Laurentiis ha trovato spalancata lo stesso la porta degli sceicchi, con cui il presidente ha già avuto incontri proficui: in particolare con Ahmed Al Ghamdi, boss dell’Al Nassr. Il brand azzurro può funzionare — c’è una comunità napoletana persino a Riad — e la presa di contatto aprirà un canale diretto per eventuali sponsorizzazioni future.

De Laurentiis: «La Supercoppa in Arabia è da deficienti»

Era il 10 ottobre 2023.

“Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori”. Così Aurelio De Laurentiis ufficializza il “no” del Napoli alla trasferta di gennaio in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa italiana.

“Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico! – continua il presidente del Napoli – Non boicotto: ho solo detto ragionate” .

