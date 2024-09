A Dazn: « Gli altri commentano designazioni e prestazioni arbitrali, ma non accade nulla»

Tiago Pinto: «Mourinho? Ho visto atteggiamenti peggiori e non è successo nulla»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Dazn dell’attacco di Mourinho agli arbitri:

«Per me è un tema importante. Cerco sempre di essere tranquillo e di non alimentare le situazioni extracampo. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna inchiesta della procura e mi fido della procura. Fino ad ora abbiamo visto atteggiamenti peggiori di quelli della panchina della Roma e non è successo nulla. Commentano designazioni e prestazioni arbitrali, ma non accade nulla. Mourinho non ha detto niente di che, questo arbitro con noi ha fatto il quarto uomo e ci ha buttato fuori qualcuno della panchina»

Poi ha aggiunto: «Se parliamo è un problema, se non parliamo è un problema lo stesso. Probabilmente Mourinho dà più titoli di altri mister. Se un allenatore come Mourinho non può usare il termine stabilità emozionale, non so cos’altro può dire. Rinforzi in difesa? Abbiamo delle assenze, vediamo cosa può succedere»

Cosa aveva detto Mourinho sugli arbitri:

«Mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello. È una partita super importante per noi, non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e nemmeno chi è al Var: con lui abbiamo avuto spesso sfortuna… Vedrete che sicuramente domani con Marcenaro, Mancini prenderà un giallo dopo 10 minuti e salterà la Fiorentina»

L’uscita di Josè Mourinho è stata contestata anche da Carlo Pacifici, presidente dell’Associazione arbitri, che non le ha mandate a dire: «Leggo con stupore e preoccupazione certe dichiarazioni che ritengo pretestuose, gratuite e inaccettabili. Se qualcuno pensa di fare tattica o pretattica facendo pressione psicologica sugli arbitri prima di una gara è assolutamente fuori strada. Ho sempre rispettato il lavoro degli altri e pretendo lo stesso rispetto per il lavoro che stanno facendo gli arbitri. Certe affermazioni possono creare e sviluppare violenza anche e soprattutto nelle categorie minori. Ognuno quindi si deve prendere la piena responsabilità di quello che dice

ilnapolista © riproduzione riservata