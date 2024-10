Supercoppa italiana, ufficiali le date del 18-19 e 22 gennaio

Le gare che verranno impegnate Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina, si giocheranno a a Riad alle 20 (ora italiana) e saranno trasmesse in diretta su canale 5

È arrivata l’ufficialità: la Supercoppa Italiana denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, 36esima edizione del trofeo, si assegnerà il 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita. Le porte della Finale della Supercoppa Italiana, la prima volta con le final four, si apriranno per le vincitrici delle due semifinali: Napoli-Fiorentina, in programma il 18 gennaio, e Inter-Lazio che si giocherà il 19. Tutte le partite cominceranno alle 20 italiane (le 22 locali) e avranno luogo nello stadio che ospita i match dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il King Saud University Stadium conosciuto anche come Al-Awwal Park Stadium, che ha una capienza di 25mila posti.

Dove vedere la Supercoppa italiana in tv

Le semifinali Napoli-Fiorentina (telecronista Riccardo Trevisani, commento tecnico Massimo Paganin) e Inter-Lazio (Trevisani-Paganin) e la finalissima (Callegari-Paganin) saranno tutte trasmesse da Canale 5 con diretta alle ore 20.

Le regole della competizione

La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari).

Nelle gare è previsto l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT), Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT).

Per decisione del Consiglio Federale del 30 aprile 2014 è consentita, in deroga all’art. 66 comma 1 delle NOIF, la presenza in panchina di un ulteriore dirigente per ciascuna Società, in aggiunta alle figure già previste.

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato.

Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.

