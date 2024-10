Onana: «Anche all’Inter inizialmente mi criticavano, ora è amore eterno coi nerazzurri»

A Sky Sport: «Lo United è un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative. Ten Hag mi ha voluto perché sono stato il migliore l’anno scorso».

L’ex portiere dell’Inter, ora al Manchester United, André Onana è stato intervistato da Sky Sport in merito alla sua nuova avventura in Premier League.

Il tuo percorso inizia da un paesino in cui dovevi attraversare dei binari e poi percorrere 40 minuti per arrivare al lavoro. Adesso attraversi l’Old Trafford. Quand’eri piccolo riuscivi a sognare un tale futuro o era impensabile?

«Era un sogno troppo grande. Quando vedi da dove arrivo io, una famiglia molto umile che non aveva praticamente nulla, e inizi a giocare a calcio con amici e colleghi, in Camerun, non riesci neanche a immaginare di poter arrivare ad avere questa carriera. Ho lavorato tutta la vita per arrivare dove sono adesso, è un grande orgoglio rappresentare il Manchester United, vestire questa maglia, che pesa tantissimo. Oggi sono felice».

In una recente intervista hai dichiarato che non è possibile che il miglior portiere dell’ultima edizione di Champions League oggi sia diventato il peggiore al mondo. Ci sono state, pertanto, delle critiche eccessive verso di te?

«Gli errori sono parte dell’apprendimento, si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è un problema, sono abituato. È successa la stessa cosa anche all’Inter: all’inizio mi criticavano, ma guarda poi com’è finita… Adesso è amore eterno con i nerazzurri. Il Manchester United è un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative, ma sono sicuro che facendo sempre meglio, da qui a breve, sorrideremo insieme come successo con l’Inter: in pochi credevano in noi, ma abbiamo dimostrato quello di cui eravamo capaci. Ora, allo United, ho il mio futuro in mano, non ci resta che rialzarci e sono sicuro che lo faremo. Ci possono essere stagioni buone e stagioni peggiori, nella vita devi capire quando goderti i momenti belli e quando invece devi sopportare quelli brutti. Siamo esseri umani, tutte queste cose ci aiutano a imparare».

Il tuo rapporto con ten Hag:

Onana: «Ho un rapporto fantastico con lui, insieme all’Ajax abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e abbiamo fatto grandi cose. Però, come dico sempre, tutto si guadagna sul campo e ci tengo a dire che sono qui sicuramente perché mi ha voluto lui, ma anche perché sono stato il migliore nella passata stagione. Non bisogna togliersi i meriti del lavoro fatto. Sono certo che le cose per me miglioreranno anche qui a Manchester, perché quando si hanno le capacità è solo una questione di tempo».

