Napoli-Monza, Meret para il rigore a Pessina e poi si fa male. Si resta sullo 0-0

Azione di contropiede del Monza che al 65′ riesce ad arrivare sul fondo con Colpani. Entra in area e prova il tiro, Meret para ma la palla rimane in campo ma soprattutto rimane a disposizione dei giocatori del Monza. Arriva un cross basso di Dani Mota che attraversa tutta l’area di rigore e finisce a Colpani al centro dell’area di rigore. Il centrocampista tira e prenda la mano di Mario Rui larga in area di rigore del Napoli. Di Bello indica subito il dischetto di rigore.

Sul dischetto si presenta Pessina che però viene ipnotizzato da Meret. Tiro alla sinistra del portiere debole che viene bloccato dal portiere azzurro. Il Napoli ha rischiato di andare ancora una volta in svantaggio al Maradona.

Napoli-Monza 0-0 al 45′, Anguissa si divora l’1-0

Al 45′ il Napoli ancora bloccato sullo 0-0. Contro il Monza, Mazzarri sceglie di mandare in campo dal primo minuto Zerbin. La mossa sembra pagare, il giovane in maglia azzurra si mette in mostra. Combatte, fa a sportellate, suggerisce ed è protagonista di un furto alla difesa di Palladino al 42′. Poi tenta l’assiste per Kvara murato da Gagliardini.

Da segnalare anche la sua posizione in fase di non possesso palla. Zerbin si abbassa sulla linea dei difensori sino a formare una linea da cinque e contenere così gli esterni del Monza. Davanti solo Kvara e Raspa.

Monza pericoloso al 13′ minuto con Pedro Pereira. La squadra di Palladino esce bene dal pressing azzurro e innesca Colombo che fa a sportellate con Juan Jesus. L’attaccante scuola Milan si libera bene del suo marcatore e serve Pedro Pereira che arriva da dietro di can carriera. Il tiro appena dentro l’area viene ribattuto dalla difesa.

Poi è monologo Napoli. Il Monza ci prova, ma gli azzurri tengono botta. La vera occasione arriva al 39′. Azione personale di Kvara che serve un cross al bacio per Anguissa al centro dell’area tutto solo. Il camerunense a due passi dal gol, prova il tiro di piatto ma centra in pieno Di Gregorio. Sula ribattuta arriva Di Lorenzo che spedisce il pallone in curva.

Sul finire del primo tempo, altra azione personale di Kvara. Liberato da una sovrapposizione di Mario Rui, il georgiano riesce a trovare lo spazio per la rasoiata che finisce di poco largo sul palo più lontano.

