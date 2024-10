Napoli-Monza 0-0, Mazzarri non ha parlato in conferenza, al suo posto De Laurentiis

Il presidente ha colto l’occasione per salutare tutti ed assumersi le colpe del difficile momento del Napoli

Al posto del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza stampa, dopo il pareggio contro il Monza, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis

«Tutto quello che è successo fino ad ora è solo colpa mia. Mi assumo qualsiasi responsabilità e devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. La verità ha varie pieghe ma non mi va di tediarvi. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia ci vedremo sul mare a Palazzo Petrucci e ci facciamo una bella cena e vi racconto il mio punto di vista perché voi avete pagine da riempire e radio dove raccontare e programmi televisivi da fare e ognuno deve dire la propria per gli indici di ascolto. Però è bene tutelare il tifoso che deve sapere la verità e la verità al conosce solo chi le vive dall’interno».

