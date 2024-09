Nadal frena gli entusiasmi: «Torno, ma non aspettatevi subito miracoli»

Su Instagram: «Devo darmi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male all’inizio, che è una grande possibilità»

Rafa Nadal frena i facili entusiasmi dopo l’annuncio del suo ritorno nel circuito. Tornerà ad impugnare una racchetta in un match ufficiale al torneo Atp di Brisbane. Solo alla fine di questo torneo, lo stesso Nadal saprà se p veramente tornato oppure no. Soprattutto se è pronto o meno per gli Australian Open.

In ogni caso, il tennista spagnolo ha voluto precisare qualcosa vista la risonanza mediatica che ha avuto il suo annuncio. “Torno, ma non aspettatevi subito miracoli” è il succo del suo discorso.

Nel suo post pubblicato su Instagram si legge:

«Ho e ho avuto paura di annunciare le cose perché alla fine è un anno che non gioco e ho avuto un’operazione all’anca. Ciò però che mi preoccupa di più non è l’anca ma tutto il resto. Penso di essere pronto e confido e spero che le cose vadano bene e di avere l’opportunità di divertirmi ancora una volta in campo.

Alla fine è passato tanto tempo. Spero di sentire di nuovo quel nervosismo, quell’illusione, quelle paure, quei dubbi… Spero però di non esigere da me stesso quello che ho preteso durante la mia carriera. Perché è un altro momento, mi trovo in una situazione e in un terreno inesplorato. Durante tutta la mia vita ho chiesto il massimo a me stesso e spero di essere capace di non farlo stavolta.

Devo accettare che le cose saranno molto difficili all’inizio. Devo darmi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male all’inizio, che è una grande possibilità. Sapendo, però, che ci può essere un futuro non troppo lontano in cui le cose possono cambiare se io mantengo l’entusiasmo, la voglia di lavorare e se il mio fisico risponde».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

L’ultima partita di Nadal al secondo turno degli Australian Open dello scorso gennaio. Da allora è precipitato al numero 663 della classifica Atp.

ilnapolista © riproduzione riservata