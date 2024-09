A Sky: «Quando sbaglia un attaccante o un difensore nessun problema. Per me non cambia nulla. Donnarumma è uno dei top al mondo nel suo ruolo, ho fiducia in lui»

Luis Enrique: «Quando sbaglia il portiere, soprattutto se è Gigio, c’è sempre un casino totale»

Luis Enrique ha preso di nuovo le difese di Donnarumma, nella conferenza alla viglia della partita di Champions tra il Borussia e il Psg.

Ecco cosa ha detto il tecnico spagnolo ai microfoni di Sky: «Che fatica essere portiere. Gli errori che fai sono sempre amplificati e se ne parla tantissimo. Trovo questo molto ingiusto. Donnarumma è uno dei top al mondo nel suo ruolo, è un grande dentro e fuori dal campo. Quando sbaglia un attaccante o un difensore nessun problema, se sbaglia il portiere, soprattutto se quel portiere è Gigio, c’è sempre un casino totale. Per me non cambia nulla. Ho moltissima fiducia in lui»

Il portiere italiano ha ricevuto molte critiche negli ultimi mesi da media francesi e non:

L’Equipe stronca il portiere dandogli tre in pagella. Mundo deportivo lo chiama “mani morbide”. Il gol di Isak frutto di una sua papera (l’ennesima)

Donnarumma è sempre più Paperumma. Anche contro il Newcastle. In Francia cominciano a chiedersi quando perderà il posto.

La partita di Champions tra Psg e Newcastle è finita 1-1. Un pareggio ottenuto grazie ad un rigore dubbio concesso al noventottesimo e poi convertito in gol da Mbappé. Per gran parte del match, il Newcastle è stato in vantaggio di un gol segnato da Isak. Gol la cui responsabilità sarebbe da attribuire ad una papera di Donnarumma.

Dopo il tiro timido e impreciso di Almiron, Donnarumma avrebbe respinto male la palla, regalandola ad Alexander Isak, che lo ha poi punito segnando.

L’Equipe stronca la prestazione del portiere dandogli un 3 in pagella:

“Aveva ancora in testa l’errore col Monaco? Ha messo in difficoltà Hakimi alla sua prima palla gestita in quest’area (12°), poi ha respinto male un tiro di Almiron sui piedi di Isak che ha segnato (24°). Un gol che sarebbe potuto costare caro. Ha vissuto il resto della partita da spettatore“.

