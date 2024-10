La Roma: «Non appoggiamo in nessun modo la cosiddetta Superlega»

“Rappresenta un inaccettabile attacco ai campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. Crediamo nel lavoro congiunto con Eca, Uefa e Fifa”.

Il comunicato della Roma sulla Superlega:

“In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo.

L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con Uefa e Fifa”.

Tutti contro la Superlega, solo il calcio italiano sta ancora zitto: aspetta di capire dove soffia il vento?

La Liga, la Premier League, e poi anche la Bundesliga. Tutte a difesa dello status quo. Addirittura ha fatto una nota il governo inglese, durissima, annunciando che farà una nuova legge apposita per evitare la sconcezza di due anni fa, con i club inglesi ribelli e poi in ritirata in appena 48 ore. Chi manca all’appello? Mumble Mumble….

L’Italia manca. E chi sennò? In realtà hanno parlato il Presidente del Coni Malagò, e il Ministro dello Sport Abodi, un po’ malvolentieri, strattonati per la giacca dai giornalisti presenti al Coni. Ma manca il calcio italiano. Mancano i club, anche quelli inizialmente coinvolti nella prima Superlega: il Milan, l’Inter, la Juve. E manca Gravina. Il Presidente della Figc che ieri aveva preso una posizione netta, fermamente contraria alla Superlega. In teoria anche il presidente della Lega Serie A Casini. Il solo De Laurentiis ha fatto sapere all’Ansa di aver accolto favorevolmente la sentenza ma sue dichiarazioni non ci sono.

Arriveranno, infine. Parleranno anche loro. Stanno decidendo probabilmente da che parte soffia il vento.

Di pochi minuti fa il comunicato della Roma con il quale si dissocia dalla Superlega e si schiera a favore di Uefa e Fifa.

