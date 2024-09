Il Napoli dia certezze ai suoi giocatori, lavori ai rinnovi (Barbano)

Il Napoli dia certezze ai suoi giocatori, lavori ai rinnovi. Lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Si lavori perciò sulle gambe, e anche sulla testa. Recuperare la condizione ideale vuol dire accettare di considerare come un obiettivo le nuove e più modeste ambizioni che la classifica di serie A consegna al Napoli. E allenarsi con impegno per realizzarle. Per ragazzi passati in pochi anni dall’anonimato di campionati minori all’ebbrezza dello scudetto non è facile fare propria questa riduzione, senza temere di cadere in un ritorno alle origini. Qui s’impone una strategia motivazionale, alla quale la panchina e soprattutto il club devono lavorare. Assorbire un momento di crisi nella costruzione di un ciclo è la sfida a cui sono chiamati Mazzarri e soprattutto De Laurentiis. Per uscire dalla crisi bisogna seminare piccole e grandi certezze sul futuro di questi ragazzi. Le trattative sui rinnovi contrattuali servono soprattutto a questo. In bocca al lupo.