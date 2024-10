Decreto crescita: salta la proroga di due mesi dopo un’accesa discussione in Consiglio dei Ministri

Secondo l’Ansa, cessa di avere effetti il 31 dicembre e il mercato di gennaio non prevede agevolazioni

Salta la proroga del decreto crescita. Lo si apprende dall’Ansa.

Secondo la fonte dopo una “accesa discussione” in Consiglio dei Ministri è saltata la proroga di due mesi, quindi resterà la stretta che scatterà da gennaio. Questa decisione avrà impatto sul mercato di gennaio, visto che eventuali acquisti stranieri non potranno usufruire del decreto crescita.

La mini proroga avrebbe potuto salvare il mercato di gennaio.

In un primo tempo sembrava che il Decreto Crescita non sarebbe stato abolito a partire dal mercato di gennaio, ma sarebbe stato prorogato fino al 29 febbraio. Così non è stato.

Avrebbe dovuto avere altri due mesi di vita la norma che permette a tutte le persone con alto reddito, che si trasferiscono in Italia, di vedersi applicare una tassa fissa, con enormi vantaggi fiscali e che, nel calcio consentiva alle società di risparmiare sulle tasse e al giocatore di trovarsi un ingaggio netto più alto, visto il risparmio dei club sul lordo.

La novità era stata inserita all’interno del Decreto Milleproroghe arrivato oggi in Consiglio dei Ministri.

Questo il comma inizialmente previsto.

All’articolo 15 comma 3 della bozza scritta ieri si parla di «attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», disponendo che il Decreto «continui a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023» e che sia «prorogato al 29 febbraio 2024 se le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali».

Se così fosse stato, il governo avrebbe aiutato i club di Serie A nel mercato di gennaio. Ma così non è andata.

Il no dell’associazione calciatori alla proroga del Decreto Crescita

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha inviato una lettera al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al viceministro Leo e al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per ribadire il no alla proroga del Decreto Crescita che è stato abrogato a partire dal 1 gennaio 2024. «Le ragioni del nostro no sono legate non certo ad interessi economici, bensì alla necessità di tutelare il talento e il patrimonio sportivo rappresentato dai calciatori italiani. Ai ministri abbiamo trasmesso un nostro report che fotografa l’attuale presenza di calciatori italiani e stranieri in Serie A. C’è un dato allarmante che emerge negli atleti Under 21 con una percentuale di impiego più alta per i calciatori stranieri rispetto ai ragazzi italiani e, in alcuni casi, ci troviamo di fronte a squadre composte addirittura per il 90% solo da calciatori stranieri. Noi crediamo che solo invertendo questo trend e ristabilendo una parità competitiva tra atleti italiani e stranieri potremmo crescere come sistema, soprattutto in funzione della nostra Nazionale»

ilnapolista © riproduzione riservata