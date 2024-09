Ceferin vuole restare presidente, l’Uefa verso l’abolizione del limite dei tre mandati (Financial Times)

Come Infantino alla Fifa, e come potrebbe succedere per Bach al Cio. Ceferin nel 2021 diceva: “Dopo tre volte bisogna andare a casa, serve carne fresca”

Succede, prima o poi, a tutti i presidenti di lunga data, ora pare la volta di Ceferin. L’Uefa sta cercando di modificare il suo regolamento per consentire al suo presidente di prolungare la sua permanenza al vertice dell’organo di governo del calcio europeo oltre il limite di 12 anni che lui stesso aveva introdotto. Lo scrive il Financial Times.

Le proposte di modifica dello statuto Uefa, visionate dal Financial Times, modificherebbero il testo relativo ai limiti di mandato in modo da consentire a Ceferin, presidente dal 2016, di candidarsi per un altro mandato di quattro anni alla scadenza del 2027.

E’ un processo comune a molti: modificare o aggirare le regole come tendenza più ampia di indebolimento della governance dei grandi organismi sportivi. L’anno scorso il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto l’ok alla ricandidatura nel 2027 dopo che il Consiglio della Fifa, da lui presieduto, aveva concluso che i suoi primi tre anni in carica non contavano ai fini del limite del mandato. E alcuni membri del Comitato Olimpico Internazionale hanno recentemente invitato Thomas Bach a prolungare il suo mandato di presidente oltre il 2025, quando dovrebbe dimettersi secondo le regole attuali.

Ceferin – ricorda il Financial Times – “è salito ai vertici del calcio europeo in seguito a uno scandalo di corruzione all’interno della Fifa”. E “subito dopo essere diventato presidente, Ceferin ha supervisionato un pacchetto di riforme, compresi i limiti di mandato, che secondo lui all’epoca erano “essenziali per il rafforzamento della Uefa”. Le modifiche avanzate dal comitato legale della Uefa il mese scorso lo escluderebbero di fatto dal limite di tre mandati”.

Ceferin, in un’intervista a Politico nel 2021 disse: “È sbagliato restare troppo a lungo . . . hai bisogno di sangue fresco, hai bisogno di persone con idee. Dopo tre mandati bisogna fare qualcos’altro”.

La Uefa ha anche proposto di abolire il limite di età di 70 anni per i candidati al comitato esecutivo. Le modifiche sono già state approvate dal comitato di governance della Uefa e dal suo comitato esecutivo e saranno votate dal Congresso Uefa a febbraio. Per modificare lo statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi.

