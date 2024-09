Al Napoli manca lo spirito della stagione precedente (Sky)

«L’anno scorso Kvara aveva Mario Rui. E Kvara veniva servito partendo dagli ultimi venti metri. Ci sono anni in cui ti riesce tutto»

A Sky Sport si è parlato del Napoli, soprattutto in vista della sfida di Champions con il Braga.

A commentare la situazione della squadra sono stati i giornalisti Paolo Assogna e Stefano De Grandis.

Paolo Assogna: « Il Napoli l’anno scorso era basato sulla tecnica individuale che dava valore collettivo. Poi si è rotto qualcosa, come con il Milan. Sarebbe interessante vedere come venivano serviti gli attaccanti l’anno scorso»

Stefano De Grandis: «L’anno scorso per Kvara c’era Mario Rui. E Kvara veniva servito partendo dagli ultimi venti metri. Lui, che sicuramente ha overperformato, comunque dava quello slancio in più. Ci sono delle stagioni in cui ti riesce tutto. Quest’anno quando tu vai a Verona e vieni ripreso ti senti un fallito, ma se non avessi la stagione precedente come paragone la penseresti diversamente».

La cura Mazzarri a che punto è?

Stefano De Grandis: «Stesso discorso del Milan. È un problema di spirito. Guarda Cambiaso con quale tranquillità prende il pallone, senza pressione. Sono immagini di un lavoro che si deve fare, deve ritornare la testa. Senza quello spirito non si va da nessuna parte».

Paolo Assogna: «A me il primo tempo contro la Juve è piaciuto, mi è parsp simile a quello dell’anno scorso nei movimenti e nelle giocate. Poi contro la Juve, c’è stato un errore difensivo. Troppo spazio dato al cross, Anguissa arriva in ritardo e Rrahmani sbaglia tutto. Da quel momento la Juve si barrica e il Napoli non più fresco come i primi venti minuti non fa più nulla».

