«A Napoli si ferma una dinamica rovinosa, da mesi c’è un processo dietro l’altro» (Condò)

Paolo Condò:

«A Napoli si ferma una dinamica rovinosa. C’è un processo dietro l’altro, ogni volta a dire “sette punti meno dell’anno scorso”, “dieci punti in meno” eccetera. È cambiato l’allenatore. Adesso si inverte la tendenza. Almeno in Champions il Napoli va avanti anche se da seconda mentre l’anno scorso vinse il girone. Mazzarri ha guadagnato due mesi di respiro per provare a costruire questo Napoli, secondo me questa vittoria fa bene al Napoli anche in campionato. Hai due mesi per prepararti agli ottavi di finale.

Quagliarella: sono vittorie che possono darti tanto anche in campionato.

Capello: «Il Napoli stasera è migliorato, è stato padrone del campo, ma secondo me resta carente nella fase difensiva. Kim dava più sicurezza, adesso qualcosa mancava. La squadra mi sembra portata a migliorarsi di volta in volta, stasera non ha giocato solo metà tempo come fin qui, nelle altre partite è sempre stato condannato nella ripresa».

MAZZARRI A SKY SPORT

Mazzarri a Sky: è tornato vincere, passaggio del turno e non avete subito gol. Di cosa è più contento?

«Al di là dei passare il turno, mi interessava non prendere gol. La squadra era un pochino lunga, non riusciva a sentirsi solida, stasera si è visto un po’ più di equilibrio, alcune cose sono riuscite bene, altre meno, siamo riusciti anche a far riposare qualcuno».

«Quel pochino che s’è potuto fare, ogni occasioni che subivamo veniva dal laterale, si perdeva l’uomo. La squadra saliva insieme alla palla, non era più lunga, cose che l’anno scorso erano da elogiare e secondo me si era un po’ perso».

Natan migliore in campo.

«Sapevo che Natan aveva doti importanti, era demoralizzato. Quando un ragazzo arriva dal Brasile non è semplice, ha grandi potenzialità, va sostenuto. Nel tempo ci farà molto comodo e sarà sempre il migliore. Ricordo Bremer quando è arrivato dal Brasile».

Il continuo paragone con il Napoli di Spalletti,

«Io credo che se sarò bravo a far capire loro la difficoltà di essere campioni d’Italia, parliamo di ragazzi che magari inconsciamente non erano abituati a vincere, devono rivedere il pericolo, possono inconsciamente pensare che ci sia il compagno a risolvere, Il campionato è difficile, vedremo di volta in volta».

Capello: La fase difensiva deve essere ancora migliorata, il Braga è mediocre, bisogna darsi da fare.

«Possibile, non è che siamo stati perfetti. Rispetto al passato, prima di chiudere la partita qualche occasione l’abbiamo concessa. Finalmente sui traversoni siamo tornati a marcare in area. Si è cominciato adesso, dobbiamo dimostrare col Cagliari che questo processo di miglioramento sta continuando. Sono abbastanza fiducioso, vedo che i ragazzi mi seguono».

Difesa a tre

«Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, per farlo ci volevano i giocatori giusto. Anche senza Kim se hai due centrali veloci e un metodista come Lobotka, è bellissimo giocare così. Voglio giocare così, se mi seguono, recupero immediato, marcature preventive».

«Se Lobotka è un centrale sempre in anticipo, è un 3-4-3. Nel vecchio Napoli quando le cose non andavano bene, mettevo Behrami davanti alla difesa».

