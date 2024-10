12 cartellini per Colombo in Roma-Napoli, a -1 dal record della Serie A

Prestazione da record per l’arbitro che a suo modo trasforma Roma-Napoli in una partita storica

Polemiche al termine di Roma-Napoli per alcune decisioni dell’arbitro Colombo nei confronti dei calciatori del Napoli, in particolare si è discusso delle due espulsioni di Politano, per rosso diretto, e di Osimhen, per somma di ammonizioni.

Il tecnico Walter Mazzarri, ai microfoni di Dazn non ha voluto parlare degli arbitri e delle decisioni. Ciro Ferrara ha commentato spiegando che è chiaro che non è stato Colombo a decidere il risultato della partita ma che l’espulsione di Politano ha modificato gli equilibri della partita. L’ex calciatore del Napoli ha anche giudicato eccessivo il rosso diretto del direttore di gara nei confronti dell’attaccante azzurro.

Non si può però non prestare attenzione al risultato finale della prestazione di Colombo che, come sottolineato da Cronache di spogliatoio ha collezionato del match di questa sera ben 12 cartellini, posizionandosi secondo, a -1, dal record della Serie A e trasformando Roma-Napoli in una partita storica per lui

🟨 28′ – Mario Rui

🟨 28′ – Paredes

🟨 32′ – Kristensen

🟨 38′ – Cristante

🟨 60′ – Belotti

🟨 62′ – Juan Jesus

🟨 65′ – Zalewski

🟥 65′ – Politano

🟨 73′ – Osimhen

🟨 82′ – El Shaarawy

🟨🟥 86′ – Osimhen

🟨 90+5′ – Azmoun

L’ex arbitro Luca Marelli negli studi di Dazn ha commentato gli episodi arbitrali dubbi di Roma-Napoli partendo dall’espulsione di Politano

«C’è fallo si Zalewski che viene ammonito, poi c’è espulsione diretta che è molto severa. Concettualmente ci sta perché il fallo di reazione viene punito, ma in questo caso è un calcetto con poca violenza per cui sarebbe bastato un cartellino giallo per l’economia della partita. Forse è mancata un po’ di esperienza per Colombo».

Mazzarri a Dan sull’espulsione di Politano da parte di Colombo

«Non parlo degli arbitri. Non siamo stati proprio cinici in area, però a parte l’occasione di Belotti che è stato un nostro errore, il Napoli ha fatto molto di più, tanto è vero che Politano stava partendo negli spazi»

