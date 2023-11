“Walter mo’ ripigliammoce tutt’ chell che è ‘o nuost”, striscione dedicato a Mazzarri

L’entusiasmo dei tifosi a Napoli per la prima partita di Mazzarri è palpabile come testimonia lo striscione che è apparso fuori al centro di Castel Volturno

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali per la sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Sale l’attesa dei tifosi per vedere all’opera il nuovo Napoli firmato Mazzarri. In città c’è grande entusiasmo per l’arrivo del mister sulla panchina e grandi speranze per rivedere in campo il gioco e i successi della passata stagione.

L’entusiasmo dei tifosi si capisce anche da uno striscione che è apparso all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno e recita:

“Walter mo’ ripigliammoce tutt’ chell che è ‘o nuost”. Chiara la citazione della serie tv Gomorra per il ritorno in panchina dell’allenatore che aveva già guidato il Napoli dal 2009 al 2013. Lo striscione è firmato Anima Azzurra.

Mazzarri sta lavorando sulla testa dei calciatori del Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Mazzarri è partito da una serie di concetti, un mantra da introiettare e riproporre. Si è rivolto alla testa dei suoi uomini, motivandoli. Il cambiamento deve essere foriero di positività, per liberarsi dalle scorie recenti e ritrovare quell’impulso ancestrale di divertimento che è stato smarrito. Convincersi di essere forti è un altro aspetto imprescindibile. D’altronde, il Napoli è primo per possesso palla e conclusioni tentate in Serie A, nonostante tutto. Una buona base di partenza per chi deve tradurre le novità nella maniera meno traumatica. Il solco è stato tracciato male dal suo predecessore, a lui il compito di rimettersi sulla strada maestra. (…) Diversi incontri individuali si sono susseguiti in questi giorni.

ilnapolista © riproduzione riservata