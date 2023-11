Un mese di De Laurentiis a Castel Volturno non ha risolto i problemi del Napoli (Gazzetta)

I risultati sono stati appena sufficienti nella forma e deludenti nella sostanza. Garcia obbligato a battere l’Empoli

Un mese di De Laurentiis a Castel Volturno non ha risolto i problemi del Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Le sue sorti sono in buona parte legate alla sfida di domani con l’Empoli, inutile girarci intorno. Una sconfitta, ma anche un pareggio, a ridosso della sosta per le nazionali, potrebbe facilmente indurre Aurelio De Laurentiis a riaprire le valutazioni nei suoi confronti. A un mese dall’insediamento del presidente a Castel Volturno, dov’era presente anche ieri, la squadra ha ripreso un po’ di quota, senza risolvere tuttavia quei problemi quasi endemici che si vedono da inizio stagione. I risultati sono stati appena sufficienti nella forma e deludenti nella sostanza. Il Napoli è imbattuto dal precedente rientro, ma le sfide senza vincitori con Milan e Union Berlino, per quanto non abbiano compromesso nulla, hanno ravvivato l’inquietudine sulle prospettive future.

Sky: “Garcia contro l’Empoli si gioca tanto. De Laurentiis anche oggi a Castel Volturno”

Francesco Modugno di Sky in collegamento:

«Clima duro a Napoli, un po’ come quello di Garcia. C’è questo senso di incertezza, disagio, precarietà che avvolge Castel Volturno già da tanto tempo, una situazione complicata e delicata che si trascina. L’avvicinamento a Napoli-Empoli, non diciamo dentro fuori ma è di quelle partite quelle valgono tanto. L’allenatore si gioca molto, il pareggio ha lasciato molta amarezza, molti rimpianti. È il momento delle riflessioni, delle analisi, anche guardando in prospettiva. Il calendario, dopo la sosta, prevede l’Atalanta a Bergamo, il Real Madrid, l’Inter la Juventus e il Braga per l’ultima di Champions. È il momento in cui c’è bisogno di vincerne in casa al Maradona che è diventato un tabù».

Prosegue il giornalista di Sky:

«Anche oggi il presidente De Laurentiis è stato a Castel Volturno, è andato via da pochi minuti. La sua è una presenza che si avverte, ha qui gli uffici napoletani con lo sguardo sul campo, vuole guardare, capire, sentire. Domani invece non ci sarà la classica conferenza, è vero che ha parlato mercoledì scorso, ma ci sono momenti in cui ci si ritrae e ci si ritira. Sabato notte in albergo, si gioca alle 12.30. Domani è la giornata delle scelte, più facili in difesa visto che Rrahmani con forte senso di responsabilità ha trovato il modo di rimanere qui, non è stato convocato in Nazionale per la partita contro Israele».

