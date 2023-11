Modugno: “c’è un senso di incertezza, disagio, precarietà che avvolge il Napoli da tempo. Domani Garcia non parla, ci sono momenti in cui ci si ritrae”

Sky: “Garcia contro l’Empoli si gioca tanto. De Laurentiis anche oggi a Castel Volturno”

Francesco Modugno di Sky in collegamento:

«Clima duro a Napoli, un po’ come quello di Garcia. C’è questo senso di incertezza, disagio, precarietà che avvolge Castel Volturno già da tanto tempo, una situazione complicata e delicata che si trascina. L’avvicinamento a Napoli-Empoli, non diciamo dentro fuori ma è di quelle partite quelle valgono tanto. L’allenatore si gioca molto, il pareggio ha lasciato molta amarezza, molti rimpianti. È il momento delle riflessioni, delle analisi, anche guardando in prospettiva. Il calendario, dopo la sosta, prevede l’Atalanta a Bergamo, il Real Madrid, l’Inter la Juventus e il Braga per l’ultima di Champions. È il momento in cui c’è bisogno di vincerne in casa al Maradona che è diventato un tabù».

Prosegue il giornalista di Sky:

«Anche oggi il presidente De Laurentiis è stato a Castel Volturno, è andato via da pochi minuti. La sua è una presenza che si avverte, ha qui gli uffici napoletani con lo sguardo sul campo, vuole guardare, capire, sentire. Domani invece non ci sarà la classica conferenza, è vero che ha parlato mercoledì scorso, ma ci sono momenti in cui ci si ritrae e ci si ritira. Sabato notte in albergo, si gioca alle 12.30. Domani è la giornata delle scelte, più facili in difesa visto che Rrahmani con forte senso di responsabilità ha trovato il modo di rimanere qui, non è stato convocato in Nazionale per la partita contro Israele».

DE LAURENTIIS COMMISSARIO A CASTEL VOLTURNO

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla situazione del Napoli. La squadra di Garcia dal 12 ottobre, cioè all’indomani della oramai famosa delegittimazione del tecnico ad opera del presidente De Laurentiis alla Luiss, non ha avuto un rendimento continuo. Il bilancio è di tre vittorie fuori casa e due pareggi casalinghi, vale a dire che il Napoli è ancora molto lontano dal rendimento in campionato che il presidente vorrebbe, per non parlare del fatto che ancora non c’è la matematica certezza della qualificazione Champions e questo significa che De Laurentiis sta perdendo soldi.

De Laurentiis ha provato a metterci una pezza, a tutta questa situazione, piazzandosi in pianta stabile a Castel Volturno per essere al fianco della squadra ed essere di sostegno e incoraggiamento. In realtà la sua presenza è apparsa come l’ennesimo commissariamento del tecnico francese che è sotto costante controllo. Comunque, qualunque siano i motivi che hanno mosso il presidente ad affiancare il Napoli con costanza, scrive la Gazzetta questa mattina, sembra che la cura non abbia ancora avuto gli effetti desiderati.

I numeri dimostrano che nemmeno la presenza commissariale, e continua, di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno ha sortito effetti taumaturgici sul rendimento del Napoli, che prosegue in modo quantomeno singhiozzante.

