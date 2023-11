Ullrich: «Nel ciclismo anni 90 non doparsi era come andare a una sparatoria con un coltello»

L’ex ciclista tedesco: “L’atteggiamento generale era, se non lo fai, come sopravvivrai in una gara? Avrei dovuto confessare il doping molto prima”

“Senza doping, la percezione diffusa all’epoca era che sarebbe stato come assistere ad una sparatoria armati solo di un coltello”. Jan Ullrich ha confessato il doping solo dopo anni. Il ciclismo degli anni 90 era così: si dopavano più o meno tutti.

Nel 1997 Ullrich è stato l’unico tedesco a vincere il Tour de France . A Sydney è diventato campione olimpico nel 2000. Nel 2012 è stato squalificato per due anni dalla Tas e i successi tra il 2005 e il 2006 gli sono stati revocati. Tra il 2010 e il 2020 Ullrich è caduto in una crisi personale e si trasferì a Maiorca nel 2015. “Ma per me non ha funzionato. Al contrario. Alla fine è seguito lo schianto”, ha detto Ullrich. Ha bevuto, fatto uso di cocaina. La moglie dell’epoca, Sara, torno in Germania con i loro tre figli; lui rimase solo sull’isola. Con l’aiuto, tra le altre cose, del suo rivale più grande, Lance Armstrong, è riuscito a uscire da una crisi di lunga data e a ritrovare una sorta di normalità.

In una intervista riportata dal Die Zeit riparla di quel doping diffuso. Non aveva voluto rendere pubblica la questione delle “pari opportunità” nel 2006, dopo essere stato sospeso dalla squadra a causa di legami con il medico spagnolo Eufemiano Fuentes. “Non volevo essere un traditore. Non volevo dire mezze verità e certamente non tutta la verità. C’erano mezzi di sussistenza in gioco, famiglie, amici. Gli avvocati mi hanno detto: o esci e demolisci tutto, oppure non dici niente“.

Ullrich dice che all’epoca doping era normale nel ciclismo e la soglia di inibizione era corrispondentemente bassa: “L’atteggiamento generale era: se non lo fai, come sopravvivrai in una gara? Poi corri nel gruppo e sai che probabilmente sei uno di quelli che non hanno nulla in gioco ed è per questo che hai zero possibilità“.

Ullrich ora si rammarica di non aver parlato prima: “Avrei dovuto parlare. Sarebbe stato molto duro per un breve momento, ma dopo la vita sarebbe stata più facile“.

Nel 2007, ciclisti come Bert Dietz, Christian Henn, Udo Bölts, Rolf Aldag, Erik Zabel e Bjarne Riis hanno ammesso pubblicamente il doping. Ullrich non si è unito ai suoi compagni di squadra: “All’epoca contro di me era ancora in corso un procedimento penale. I miei avvocati mi hanno consigliato di rimanere in silenzio. Consiglio che ho seguito, ma di cui ho sofferto le conseguenze per molto tempo“.

ilnapolista © riproduzione riservata