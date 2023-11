Ugolini: «Tudor ha accettato il contratto di sei mesi, De Laurentiis ha voluto incontrarlo da solo»

A Sky Sport: «il presidente ha voluto conoscerlo, ora si preso tempo per decidere. Tudor resta a Roma con l’agente»

Massimo Ugolini da Sky Sport.

«De Laurentiis ha voluto incontrare Tudor da solo, Tudor si è fatto conoscere, hanno parlato. Le parti si aggiorneranno, Tudor e il suo agente sono rimasti a Roma in attesa della decisione del presidente del Napoli. È lui il candidato forte alla successione di Rudi Garcia che non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della società.

Ancora ugolini:

«Oggi è stato compiuto un passo avanti significativo con l’incontro tra De Laurentiis e Garcia, il presidente ha voluto prendere contatto col croato. Ha proposto sei mesi di contratto magari con un’opzione per il prosieguo. Tudor chiedeva un anno e mezzo ma si è dichiarato disponibile ad accettare. Ora è il Napoli a dover sciogliere le riserve».

Ugolini ha poi fatto il punto su Garcia e gli altri nomi.

«Garcia non ha ricevuto alcuna comunicazione.

Sullo sfondo restano i nomi di Mazzarri, Cannavaro e molto più defilato Giampaolo».

Di Marzio: «De Laurentiis rifletterà su Tudor, ha ascoltato la sua idea di calcio».

Ecco cosa ha scritto Di Marzio:

Nel corso dell’incontro con De Laurentiis Tudor ha spiegato la sua idea di calcio e ha fatto alcune richieste. Ora il presidente del Napoli rifletterà sul da farsi, decidendo in queste ore se procedere e chiudere.

Oltre l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio c’è quel che ha scritto la Gazzetta

TUDOR INCONTRA DE LAURENTIIS: NON C’È ACCORDO SUL CONTRATTO, DISPOSTO A GIOCARE SENZA DIFESA A 3

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Aurelio De Laurentiis avrebbe ricevuto Igor Tudor nelle prime ore del pomeriggio. L’incontro si sarebbe tenuto a Roma, negli uffici della Filmauro, che da sempre sono il quartier generale del presidente anche per gli affari che riguardano il Napoli. Questo è particolarmente delicato perché, con l’esonero di Rudi Garcia soltanto da formalizzare e comunicare, serve un altro allenatore e la scelta per il momento è ricaduta sul croato“.

I principali argomenti discussi durante l’incontro sarebbero due: la durata del contratto e il modulo da utilizzare:

“Al centro delle discussioni ci sarebbero due aspetti su tutti. Il primo è relativo alla durata del contratto: De Laurentiis propone un accordo fino a fine stagione con la classica opzione unilaterale di rinnovo, Tudor invece vorrebbe una garanzia fino al 2025. Il secondo è di natura tattica, considerando che il tecnico schiera le sue squadre generalmente con la difesa a tre e degli esterni a tutta fascia, un assetto che difficilmente andrebbe incontro alle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa.

Tuttavia, su quest’ultimo punto, è molto probabile che Tudor si impegni per trovare una soluzione ibrida, che quindi non comporti lo smantellamento del 4-3-3 intorno al quale il Napoli ha costruito la sua identità recente. Nelle prossime ore è attesa una nota della società, che quanto meno renda ufficiale l’interruzione del rapporto con Garcia. Il francese oggi ha lasciato Napoli per fare ritorno in Francia ed è ormai certo che non sarà lui a dirigere la ripresa dei lavori a Castel Volturno in programma mercoledì”.

ilnapolista © riproduzione riservata