Ugolini (Sky): «Juan Jesus possibile titolare contro l’Empoli»

«Attacco con Raspadori, Politano e Kvaratskhelia; a centrocampo dovrebbero esserci Anguissa, Lobotka e Zielinski».

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Sport 24 sulla possibile formazione del Napoli che potrebbe scendere in campo domani alle 12:30 contro l’Empoli; la squadra di Garcia ha recuperato Juan Jesus, e il tecnico francese potrebbe schierarlo dal primo minuto:

«Dovrebbe giocare Raspadori con Politano e Kvaratskhelia in attacco. In difesa possibile spazio per Juan Jesus. Mentre a centrocampo, Anguissa, Lobotka e Zielinski. Di Lorenzo stanco? L’alternativa è Zanoli, è pur vero che per Di Lorenzo contro l’Empoli è sempre una partita speciale, e inoltre è una gara importante perché serve vincere per trascorrere una sosta serena».

Per l’Empoli è certa l’assenza di Tommaso Baldanzi, che salterà anche le partite con l’Italia Under 21.

PRECEDENTEMENTE, LA DIFESA DEL NAPOLI (CorSport):

Dopo appena 5 partite è già allarme difesa. Sei gol subiti ma soprattutto la sensazione di aver perso la compattezza della cavalcata tricolore. Il Napoli è perforabile: errori tattici ma anche individuali, come quelli di Ostigard e Juan Jesus in occasione del momentaneo 1-1 del Braga. Le due “alternative” dello scorso campionato sono diventati all’improvviso titolari con tutte le incognite del caso. Una promozione dettata da motivi contingenti, riconducibili all’addio di Kim, annunciato da mesi. Il Napoli, però, non ha acquistato un centrale pronto, ma ha scommesso su Natan, talento brasiliano che ha debuttato solo nel finale del match di Champions.

