Ugolini: «Lobotka si è fatto male in Nazionale, sarà visitato dai medici del Napoli»

A Sky: «Dalla Slovacchia comunicano che l’infortunio è meno grave del previsto. Osimhen cercherà di esserci per il match contro l’Atalanta».

Il giornalista Massimo Ugolini a Sky ha parlato del rientro di Victor Osimhen e l’infortunio di Lobotka in Nazionale:

«Osimhen dovrebbe rientrare a giorni, si lavora per riaverlo con l’Atalanta per riprendere la corsa verso la Champions e consolidare la posizione in classifica. Un po’ di apprensione per l’infortunio dello slovacco in Nazionale; dopo la prima impressione da parte dello staff medico della Slovacchia sembra meno grave del previsto, ma dovranno esserci accertamenti da parte dello staff medico del Napoli».

Sul nuovo tecnico, Walter Mazzarri, che sarà in panchina per la prima volta dal suo ritorno contro l’Atalanta:

«C’è grande attesa per il battesimo di Mazzarri. Ha la grande dote di entrare nella testa dei calciatori e pretendere loro il maggior impegno possibile».

L’allenatore toscano aveva già allenato il Napoli dal 2009 al 2013. Per lui è un ritorno in panchina non solo con gli azzurri, ma anche perché non allenava dal 2022; l’ultima esperienza è stata con il Cagliari.

PRECEDENTEMENTE, LO SLOVACCO UTILIZZATO DA GARCIA:

Questo nuovo Lobotka, infatti, seppur meno coinvolto nella manovra quando il Napoli costruisce dal basso è chiamato ad un ruolo ancor più aggressivo quando la squadra difende in avanti e ancor più tattico nei momenti di difficoltà che anche all’Arechi per certi tratti non sono mancati. Garcia che ha detto di non voler sentir parlare del recente passato. E invece il primo gol contro la Salernitana è sembrato proprio simile a tante occasioni create lo scorso anno: recupero palla alto, lo slovacco che verticalizza con destrezza e l’attaccante che si presenta tutto solo davanti al portiere.

IL RINNOVO DI OSIMHEN:

Ugolini: «Si lavora su due tavoli, a Roma e a Castel Volturno. Oggi allenamento alle 9.30 per consentire ai giocatori di aver giorni di libertà pieni prima di ritrovarsi lunedì per preparare il debutto di Mazzarri a Bergamo. L’agente di Osimhen a Castel Volturno per capire quali sono i piani di Mazzarri per lui e capire come va l’infortunio, si continua a lavorare per averlo a disposizione contro l’Atalanta. Si continua a lavorare anche per il rinnovo cercando di conciliare le richieste del Napoli e del giocatore. Si gioca su più tavoli, aspettando il debutto del nuovo Napoli di Walter Mazzarri».

ilnapolista © riproduzione riservata