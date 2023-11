Tajani: «Andare a St. Moritz per il bob è una sciocchezza colossale»

Il Ministro degli Esteri sulla questione della pista di bob: «Io credo che Cesana e Sestriere meritano di avere più turisti in occasione delle Olimpiadi»

La pista di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno diventando oggetto di scontro nella maggioranza di governo. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto, nel corso del Forum Internazionale del Turismo, per parlare nuovamente della questione della pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina

«Io credo che Cesana e Sestriere meritano di avere più turisti in occasione delle Olimpiadi. Mi pare una sciocchezza colossale far svolgere le gare di bob fuori dall’Italia, quando le Olimpiadi sono a Milano e Cortina»

Tajani continua: «Andare a Saint Moritz dove c’è una pista che ha bisogno di più deroghe di quella di Cesana mi pare una colossale sciocchezza. E’ vero che decide il CIO e non noi, però grazie al lavoro del Politecnico di Torino e all’impegno del presidente Cirio, la pista di Cesana sarà competitiva e faremo di tutto per far svolgere lì le gare»

Già ad inizio mese, in visita alla pista di Cesana Torinese, il ministro degli esteri Tajani aveva detto:

«Non disputare le gare di bob, slittino e skeleton a Cesana Torinese sarebbe una sciocchezza colossale, una resa nazionale, una cosa fuori dalla logica e dal buonsenso. Le Olimpiadi sono state assegnate all’Italia, facciamole in Italia».

Per Tajani utilizzare una pista estere per le Olimpiadi italiana sarebbe uno smacco senza precedenti. Una sconfitta politica e sportiva senza eguali

Nonostante Tajani, il governo caldeggia adesso l’ipotesi St Moritz “(pista attiva ed ecologica). L’irruzione di Torino richiederebbe un cambio di ragione sociale sia della Fondazione Milano-Cortina che della Simico“. St Moritz anche per non scontentare la Lega.

