Sky: Non può essere sempre colpa di Garcia, si creano alibi per i calciatori

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione della panchina: «Tolto Conte, che ha detto di no, non penso che ci siano nomi per una soluzione temporanea»

Il Napoli continua a stentare non. vince e non convince nel suo gioco, come accaduto per il pareggio contro l’Union Berlino in Champions. Il Napoli concede puntualmente troppo spazio alle squadre compatte e in più Garcia ha sempre fallito le partite prima della sosta fino ad oggi, questo complica notevolmente l’incontro di domani che potrebbe essere un punto di svolta per il futuro del tecnico francese. Da più parti la sfida di domani contro l’Empoli è vista come uno sliding doors per il tecnico francese

Una vittoria gli consentirebbe di allentare la pressione degli ultimi due giorni, l’ennesimo passo falso riaprirebbe le riflessioni della società che – dopo il no di Conte – non ha preso in considerazione l’ipotesi di un ribaltone. Ma un inatteso passo falso quasi costringerebbe il presidente De Laurentiis ad affrontare la situazione per non compromettere la qualificazione in Champions che è la pietra miliare per un futuro di alto livello del Napoli

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport non è della stessa opinione, anzi considera un errore addossare tutte le responsabilità a Garcia perché così si creano alibi per i calciatori che non vedono le proprie responsabilità

«Non lo so se Napoli-Empoli sia decisiva per Garcia, non mi sembra giusto additare il tecnico in ogni circostanza in cui il Napoli non vince. Anche perché crea degli alibi. Se é sempre colpa di Garcia, i giocatori non sentono il peso di quella che può essere anche la loro responsabilità. Non può essere sempre colpa di Garcia ogni volta che il Napoli non raggiunge un obiettivo, non vince una partita o prende un gol: sarà colpa anche di qualche movimento sbagliato dei giocatori. Tolto Conte, che ha detto di no, non penso che ci siano nomi per una soluzione temporanea per ovviare alle problematiche che ha il Napoli»

