Sinner i biscotti se li mangia: batte Rune e il dolore, e salva Djokovic

È un fuoriclasse del tennis e dello sport. Altri, col dolore alla schiena, si sarebbero ritirati. Non lui. Ha vinto al terzo. Rune a casa

Jannik Sinner è un grande campione di tennis e di sport. Un fuoriclasse assoluto. Ne ha dato conferma questa sera a Torino. Ha battuto Rune e le malelingue spagnole che avevano scritto di biscotto: perdendo contro Rune, avrebbe spedito Djokovic a casa. Invece ha vinto la partita nonostante nel secondo set avesse fatto capolino un dolore alla zona lombare. Altri, forse, si sarebbero ritirati. Non lui. Ha stretto i denti, ha perso il secondo set. Poi si è ripreso e ha vinto 6-4 al terzo. Niente calcoli. Lui in semifinale così come Djokovic.

Il tennis non è il calcio, anche se il Masters è l’unico torneo in cui c’è la strana formula dei gironi che contempla anche la possibilità di fare calcoli all’ultimo incontro, complice l’assenza di concomitanza. Questa sera, in caso di sconfitta con Rune, Sinner avrebbe mandato Djokovic a casa. Invece l’azzurro ha giocato come tutti si aspettavano e ha onorato lo sport. Nessuno aveva dubbi. Nel primo set ha annichilito l’avversario: 6-2. Nel secondo il danese (numero 8 del mondo, oggi allenato da Becker) è cresciuto e Sinner ha anche cominciato ad accusare un dolore nella zona lombare. E ha perso 7-5. Nel terzo ha sprecato palle break nei primi due turni di battuta del danese, lo ha brekkato sul 4-4. E ha vinto 6-4. È il primo italiano nella storia a qualificarsi per le semifinali del Masters.

Non è solo questione di formula, ha inciso anche e soprattutto il comportamento di Tsitsipas che ha giocato anche se non in perfette condizioni fisiche. Ha perso il primo incontro contro Sinner e nel secondo match (contro Rune) si è ritirato dopo tre game. Creando l’assurda situazione per cui Djokovic ha rischiato di uscire con due vittorie (contro Rune e Hurkacz il sostituto di Tsitspas) e una sconfitta al tie-break terzo set contro Sinner. Per fortuna Sinner ha salvato sia lui sia lo sport.

A fine match Sinner ha rilasciato le dichiarazioni di rito. Non ha nemmeno accennato al dolore.

«Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto molto bene. Poi lui ha servito meglio, ho giocato un brutto game sul 6-5, succede. Sono ripartito nel terzo, ogni set parte da zero. Grazie mille del supporto, mi avete aiutato tantissimo, vediamo come va sabato».

Quanto è stato difficile isolarsi dopo la vittoria su Novak?

«Questa partita per me vuol dire tanto, rientro dopo un’ottima partita con tante emozioni positive. Oggi ero più nervoso, agitato i punti importanti li ho portati a casa. Ho avuto tante chance nel terzo set, questa vittoria per me vuol dire tanto, ringrazio tutti voi che siete venuti».

ilnapolista © riproduzione riservata