Panatta: Sinner, ora ha le armi per impensierire Djokovic (Tuttosport)

Stasera Sinner scenderà di nuovo in campo per il secondo match del girone verde e sarà contro Novak Djokovic, sembra un sfida impossibile ma l’italiano ora ha nuove armi a disposizione.

Oggi è il giorno del secondo match alle Atp finals per Jannik Sinner, l’italiano oggi sfiderà il numero 1 al mondo (che si è confermato per l’ottava volta) per un match ad alta tensione e discretamente decisivo per le sorti del girone verde.

Come racconta Adriano Panatta su “Tuttosport”, rispetto agli incontri precedenti che comunque non sono stati una passeggiata per Djokovic, questa volta si respira un aria diversa per le tante armi nuove a disposizione dell’italiano.

“Djokovic ha maggiore padronanza del gioco nelle situazioni difficili, ma questo è il vantaggio dell’esperienza e c’è poco da fare. Sinner potrà mettere in campo, insieme alle molte novità che ha introdotto nei propri schemi, un servizio più incisivo di prima e qualche buon punto da cogliere a rete. Per provare a vincere (succederà, non ci siamo lontani) Sinner deve mettere in campo il meglio del suo tennis, utilizzando tutto ciò che ha imparato, credendoci.”

Per i due sfidanti sarà la quarta volta che si incontrano in campo, fin oggi gli scontri sono tutti favorevoli al serbo ma i progressi effettuati da Sinner fanno ben sperare per un risultato diverso. Lo scontro di un anno fa a Wimbledon fu una dura prova per Djokovic che vinse in cinque set arrancando non come questo anno in maniera più agile sempre sul grass inglese.

“C’è in gioco il primo posto nel girone, e una rivalità che deve ancora prendere pienamente forma. Avanti Djokovic 3-0, vittorioso quest’anno su Sinner a Wimbledon, ma in tre set, mentre un anno fa Jannik gli sfilò un bel pezzo di pelliccia, andò avanti di due set e costrinse il serbo a un recupero reso difficoltoso dal fatto che non gli era più permesso sbagliare”

Stasera i due scenderanno in campo alle ore 21, magari sarà una nuova storia da raccontare.

