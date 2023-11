Napoli-Union Berlino, Simeone, Elmas e Lindstrom aspettano un posto da titolare

Partendo dalla panchina, non hanno poi inciso. Se il Napoli batte l’Union e il Real il Braga, al Napoli basterebbe un punto nelle ultime due partite per passare.

Dopo aver battuto Braga e Union Berlino ed aver subito una sconfitta per 3-2 dal Real Madrid, il Napoli riaffronterà i tedeschi mercoledì alle 18:45 allo stadio Maradona per la quarta gara del girone C di Champions League.

In quella che potrebbe essere la formazione schierata da Garcia contro l’Union Berlino, Meret sarà accompagnato dalla difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui; centrocampo con Lobotka, Anguissa e Zielinski; in attacco il solito tridente proposto in queste ultime partite, ovvero Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Non hanno ancora trovato titolarità in una partita di Champions quest’anno Giovanni Simeone, Eljif Elmas e Jesper Lindstrom, l’acquisto più oneroso del club di De Laurentiis in questo mercato estivo.

Le statistiche Opta del match d’andata ci dicono che:

“Il Napoli ha vinto 1-0 effettuando solo sei tiri totali (di cui uno nello specchio della porta). Le sei conclusioni complessive con un valore di Expected Goals di 0.25 di quel match rappresentano i valori più bassi per una squadra che ha vinto una partita in questa stagione di Champions League. L’Union Berlino sta registrando la sua serie di sconfitte più lunga nelle competizioni europee, perdendo ciascuna delle ultime quattro partite, di cui tutte e tre in questa Champions League. Gli azzurri ha perso solo due delle ultime quindici partite della fase a gironi di Champions League, segnando in media 2.4 gol a partita nel periodo (36 reti in 15 match)”.

In questo momento la squadra di Rudi Garcia si trova a 6 punti nel girone C, al secondo posto dietro gli spagnoli di Ancelotti. Può ancora ambire al primo posto, se il Real dovesse perdere almeno due delle ultime tre partite rimaste (tra cui quella contro gli azzurri). Se dovesse battere l’Union Berlino e il Real dovesse vincere contro il Braga, al Napoli basterebbe un punto con Real o Braga per passare il girone come seconda; stessa cosa in caso di pareggio contro l’Union e di vittoria del Real sul Braga. Se, invece, Union Berlino e Braga dovessero vincere, gli azzurri dovrebbero portare a casa i tre punti almeno in una delle due ultime partite rimaste.

