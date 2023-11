Napoli-Union Berlino, le probabili formazioni di Sky. Torna Bonucci

Resta Raspadori al centro dell’attacco, torna Natan in difesa. Per i tedeschi finalmente si rivede Bonucci.

Stasera alle 18.45 ci sarà l’attesa sfida di Champions tra il Napoli e l’Union Berlino allo stadio Diego Armando Maradona.

Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport:

“Con Osimhen ancora out per infortunio, ci sarà di nuovo Raspadori al centro dell’attacco del Napoli. In difesa solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera sull’out di sinistra, con il portoghese favorito. Al centro rientra Natan dopo il turno di squalifica in campionato”

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Allenatore: Rudi Garcia

Per l’Union Berlino, finalmente entra in campo Bonucci, assente nella partita d’andata.

UNION BERLINO (3-5-2) probabile formazione: Ronnow; Bonucci, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Kral, Laïdouni, Haberer, Gosens; Becker, Behrens.

Allenatore:Fischer.

Dopo la partita giocata in casa dei tedeschi, si era detto che Bonucci non fosse rimasto contento di non aver giocato, ma l’ex difensore della Juventus ha smentito subito le notizie che erano circolate attraverso i suoi canali social:

«Senza più sorprendermi leggo ancora una volta notizie inventate sul mio conto. Con l’allenatore ho costruttivi confronti quotidiani, sono stato accolto benissimo e tutti noi vogliamo assolutamente uscire da questa situazione, soprattutto per i tifosi, straordinari per vicinanza e dedizione. Ho sempre avuto rispetto delle decisioni di ogni allenatore e così è stato anche ieri. Come ho avuto già modo di scrivere nel tempo, in un gioco di squadra il Noi viene sempre prima dell’Io»

E ancora:

«La voglia di giocare contro il Napoli era indiscutibilmente tanta ma oggi il singolo passa decisamente in secondo piano rispetto alla necessità di difendere la squadra, perché alla fine queste notizie tendenziose finiscono per danneggiare lei e non me, che a certe spiacevoli situazioni sono a dir poco abituato. Verificate bene prima di parlare, Forza Union»

