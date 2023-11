Napoli report: Osimhen, Zielinski e Meret svolgono lavoro sia in gruppo che individuale

Sono rientrati dalle Nazionali Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano.

Sabato alle 18 il Napoli affronterà l’Atalanta per la tredicesima giornata di Serie A. Il report dell’allenamento di stamani:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra”.

IL CORSPORT SULLE CONDIZIONI DEI CALCIATORI AZZURRI:

Zielinski giocherà solo se sta bene, nel pieno delle sue forze, e c’è una speranza neanche così irrilevante di poterlo vedere in campo a Bergamo, al fianco di Anguissa e Lobotka, interprete di un ruolo nel quale è un riferimento. Però le perplessità restano, non si possono negare, e sono in conflitto con l’ottimismo: direbbero quelli cauti, fifty-fifty, che in questo caso sta per si può fare. La prova del nove, of course, riguarda Victor Osimhen, Sua Maestà, il centravanti che fa impazzire mezzo universo, l’uomo dei sogni capace anche da solo – a volte – di cambiarti una partita, uno che sa incidere come pochi (come quasi nessuno) e che però ha saltato le ultime sei quattro di campionato e due di Champions – e che ha bisogno di essere valutato sino a venerdì mattina, il D-day. La maglia è pronta, gli schemi li ha osservati, ieri si è fatto un po’ di personalizzato tra campo e palestra (e non è mai una bella notizia) ma avendo un fisico bestiale, può permettersi anche di cominciare a rodare proprio mentre i motori del charter rullano sulla pista di Capodichino.

ilnapolista © riproduzione riservata