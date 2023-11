Napoli, gli undici giocatori convocati in Nazionale

Per l’Italia sono stati convocati Di Lorenzo, Raspadori e Politano. Meret out per i problemi accusati prima della partita con l’Empoli.

Ecco i convocati del Napoli nelle loro nazionali d’appartenenza.

Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori sono stati convocati dal Ct Spalletti per il doppio impegno di qualificazioni a Euro 2024 dell’Italia che venerdì 17 novembre affronterà la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico di Roma e successivamente sfiderà l’Ucraina lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen.

Cajuste: Azerbaigian-Svezia (16 novembre); Svezia-Estonia (19 novembre)

Elmas: Italia-Macedonia (17 novembre); Macedonia-Inghilterra (20 novembre)

Lobotka: Slovacchia-Islanda (16 novembre); Bosnia-Slovacchia (19 novembre)

Ostigard: Norvegia-Far Oer (16 novembre); Scozia-Norvegia (19 novembre)

Kvaratskhelia: Georgia-Scozia (16 novembre); Spagna-Georgia (19 novembre)

Zielinski: Polonia-Repubblica Ceca (17 novembre); Polonia-Lettonia (21 novembre)

Olivera: Argentina-Uruguay (17 novembre); Uruguay-Bolivia (22 novembre)

Anguissa: Camerun-Mauritius (17 novembre); Libia-Camerun (21 novembre)

Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato da poco in conferenza stampa.

Le sue parole sulla scelte di formazione:

«A noi vincere la prima gara darebbe un vantaggio sulla seconda, quindi facciamo attenzione soprattutto alla prima formazione. Poi possono esserci alcune valutazioni su alcuni calciatori in vista delle due gare ravvicinate. È chiaro che qualcosa verrà cambiato, però si pensa a una partita per volta…»

Sulle condizioni fisiche di alcuni

«C’è Cambiaso che ha una caviglia gonfia, Cristante che ha un affaticamento muscolare e c’è da fare attenzione al primo e al secondo allenamento. Locatelli l’abbiamo mandato a casa. Jorginho ha dei punti in testa rimediati nell’ultima partita, bisogna fare grande attenzione perché ha qualche punto di sutura, ma noi abbiamo bisogno dei suoi piedi»

Spalletti ha parlato anche del Napoli e di Rudi Garcia:

«Mi ero preparato la risposta sul Napoli. Non credo sia giusto per Garcia fare paragoni o confronti con il passato. Ogni allenatore ha idee e storia. Deve essere giudicato per tutto: per chi sei, per tentativo di creare miglioramenti. Io lo stimo molto Garcia. Ha fatto vedere di essere perbene ed equilibrato. Non è stato giusto dal primo momento fare confronti con passato recente che fa parte di una storia bellissima, perché è stata una emozione bellissima»

