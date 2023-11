Napoli attento a non sottovalutare l’Empoli di Andreazzoli

Che sia in casa o in trasferta, con l’Empoli o meno, Andreazzoli ha vinto l’80% delle volte quando ha incontrato il club di Aurelio De Laurentiis

Il mezzo passo falso con l’Union Berlino ha riaperto processi in casa Napoli, ed è per questo motivo he la sfida di domani contro l’Empoli assume il valore di una finale per Garcia. Il Napoli concede puntualmente troppo spazio alle squadre compatte e in più Garcia ha sempre fallito le partite prima della sosta fino ad oggi, questo complica notevolmente l’incontro di domani che potrebbe essere un punto di svolta per il futuro del tecnico francese. L’Empoli assume i contorni delle sliding doors per Garcia e ancora di più se consideriamo che Andreazzoli è sicuramente una bestia nera per il club azzurro.

Come scrive Di Marzio

L’allenatore classe 1953 ha un ottimo score contro il Napoli. Da quando allena, infatti, ha perso soltanto una volta contro gli azzurri, vincendo invece in quattro occasioni. Che sia in casa o in trasferta, con l’Empoli o meno, Andreazzoli ha vinto l’80% delle volte quando ha incontrato il club di Aurelio De Laurentiis. La vittoria più vivida è probabilmente il 3-2 in rimonta al Castellani dell’aprile 2022. Il Napoli di Spalletti era andata in vantaggio con le reti Mertens e Insigne salvo poi farsi recuperare di tre reti nei dieci minuti finali, dicendo addio ai sogni scudetto per quella stagione. La vittoria del campionato, poi, sarebbe arrivato l’annata successiva.

Nonostante la classifica deficitaria, il Napoli non dovrà abbassare la guardia domani contro l’Empoli di Andreazzoli, capace in passato più volte di fare lo scherzetto ai partenopei. L’Empoli è penultimo, con il peggior attacco del campionato ma dopo il cambio in panchina ha talvolta messo in mostra dei progressi importanti nella qualità del gioco e toccherà al Napoli non consentire ai toscani di prendere fiducia.

ilnapolista © riproduzione riservata