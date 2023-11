Messina contro i contestatori: «Schifosi, vi rispondo come Mourinho: 35 tituli!»

Il coach dell’Olimpia Milano sbotta: “mi trattano come Girolimoni, quello che nel ventennio rapiva i bambini e li violentava”

Il Messina furioso aspettava di tornare a vincere (in Eurolega sull’Efes) per andare a sfogarsi in conferenza stampa. L’Olimpia Milano non se la passa bene, in Europa e persino in Serie A. Ma il coach non ne può delle critiche e delle contestazioni, e si trasforma in Mourinho: “Non è che bisogna essere come Mourinho, ma io tutti questi scienziati qui, tutti questi vigliacconi che ti insultano senza metterci il nome e il cognome, tutti questi schifosi, mi verrebbe da fare come Mourinho e dirgli ’35 tituli!’. Sono più di un titolo a stagione nella mia professione”.

“Nei momenti in cui scossano i cerchioni, come dicono a Bologna, e attorno c’è una rumba che sembra che hai fatto Girolimoni. Voi non sapete chi è Girolimoni, tranne quelli un po’ più anziani. Questo famoso che durante il ventennio rapiva i bambini e li violentava, che poi sembra che non fosse neanche vero e che fosse stato accusato. Siccome qui sembra che perdi una partita, due partite, tre partite, oppure sbagli un americano, oppure sbagli una stagione, improvvisamente…”

“Sinceramente vado avanti – continua il coach – Però la fiducia nell’allenatore è importante per i giocatori, perché così sanno che si continua ad andare avanti insieme e si cerca di fare le cose meglio. E magari alla fine si vincerà come successo l’anno scorso, anche in un anno durissimo. Non è importante per chi sta fuori, ma per il giocatore. La stima del signor Armani per me è importante nei confronti della squadra e per la squadra stessa”.

